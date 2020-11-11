Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о шквалистом ветре

В среду, 11 ноября, порывы ветра в Новосибирской области будут доходить до 20 метров в секунду. Об этом сообщили жителям региона с помощью смс-рассылки сотрудники МЧС со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

Спасатели напомнили: при возникновении опасной ситуации необходимо обращаться в экстренную службу по телефону 112. Кроме того, не следует близко подходить к неустойчивым конструкциям и отправляться в дальние поездки на автомобиле, а также парковать машины рядом с деревьями.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 11 ноября днём в Новосибирске ожидается +2…+4 градуса, по области – от нуля до +5. Ветер южный 8-13 с порывами до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -1…-3 градуса. Ветер юго-западный, 7-12, с порывами до 17 метров в секунду.

Напомним, по данным долгосрочных прогнозов, резких перепадов температур в Новосибирской области в ноябре не ожидается.

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