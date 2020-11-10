В Новосибирске проводится комплексная проверка по факту жестокого обращения с ребенком в туберкулезной больнице. Меры будут приняты не только к медперсоналу, но и руководству учреждения, допустившему случившееся.

Напомним, накануне социальные сети облетело видео, главным участником которого стала медицинская сестра Государственной областной новосибирской клинической туберкулезной больницы. Женщина волокла за волосы и бросила на кровать маленькую девочку. 10 ноября глава регионального минздрава Константин Хальзов рассказал, какие уже сделаны выводы по поводу инцидента.

«Это очень серьезная для нас ситуация – связанная с обращением с детьми в туберкулезной больнице. Хочу сразу сказать, мы абсолютно открыты в этом отношении. Более того, хотим, чтобы расследование этого случая было открыто и прозрачно. В настоящее время работает комиссия минздрава области, которая разбирает все причины, которые могли привести к появлению скандального видео и такому поведению медперсонала, которое просто недопустимо», – сказал министр.

Константин Хальзов также сообщил, случившееся стало темой сегодняшнего совещания с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко.

«Тут не только работа среднего медперсонала, который запечатлен на видео. Это наши руководители, которые допустили данный факт. Поэтому мы также дадим оценку руководству больницы и главной медсестре, которая руководила медсестрами. То есть это будет комплексное расследование», — резюмировал министр.

Как ранее сообщали СМИ, медсестра больницы оправдывала свою жестокость тем, что ребенок ее не слушался и норовил убежать в коридор. Девочка лежит в отделении одна, без родителей, которые тоже болеют туберкулезом и находятся на лечении во взрослом отделении.

Уже известно, что женщина лишилась своей работы. По возбужденной СК статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации», ей грозит до 3-х лет колонии. Также сегодня стало известно, что следователи возбудили второе уголовное дело против другого сотрудника больницы, имя которого не уточняется.

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