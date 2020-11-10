Губернатор Новосибирской области и районные власти определились с членами конкурсной комиссии. Состязание за должность депутаты назначили на 23 декабря.

9 ноября руководитель Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о назначении членов конкурсной комиссии по отбору главы Венгеровского района. В списке – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Валентина Дудникова, руководитель министерства культуры области Наталья Ярославцева и первый вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панферов.

Часть конкурсной комиссии составят делегаты от Совета депутатов Венгеровского района. Согласно решению представительного органа от 6 ноября, среди них председатель райсовета Владимир Никулич, местные депутаты Лилия Свиридова и Вера Роор, а также заместитель начальника управления делами администрации района Марина Емельянова.

Депутаты районного Совета Венгеровского района назначили финал конкурса на 23 декабря.

С 2010 года район возглавляет 63-летний Сергей Черных. По сведениям Горсайта, он собирается принять участие в конкурсе.

«Континент Сибирь» сообщал, что до конца этого года конкурсы по отбору руководителей пройдут и на других территориях Новосибирской области. Среди них Мошковский, Барабинский, Краснозерский, Болотнинский, Кыштовский районы, а также Бердск.

Прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Кандидаты проходят конкурсный отбор.

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