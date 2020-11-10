Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал ситуацию с трупами на полу в Городской клинической больнице №1.

На прошедшем сегодня брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов дал комментарий фотографиям трупов из Городской клинической больницы №1.

«Зафиксированы люди, которые уже готовились на выдачу родственникам на погребение. Поэтому здесь процесс рабочий, который идет 24 часа в сутки. Хочу напомнить, что горбольница №1 сегодня является одним из самых больших медицинских учреждений. Она продолжает оказывать неотложную медпомощь по всем профилям. Пациенты умирают по разным профилям и, соответственно, все находятся в морге», — сказал Константин Хальзов.

Также министр отметил, что выявленный факт переполненности морга – это вопрос работы непосредственно морга и главного врача учреждения.

Напомним, «ковидных» пациентов лечат в 3-м корпусе Городской клинической больницы №1. Для них здесь оборудовано почти 1500 коек.

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