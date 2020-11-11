Еще один мобильный оператор стал подключать в Сибири eSim

В ноябре официально стартовала опытно-промышленная эксплуатация виртуальных SIM-карт от МТС, доступная в Новосибирской области и других сибирских регионах.

Виртуальной SIM-картой или eSIM называют интегрированный в сам гаджет микрочип, который может подключаться к оператору связи. Среди поддерживаемых моделей – новинки Apple iPhone и iPad, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Huawei P40 и ряд других устройств. На сегодняшний день смартфоны и другие гаджеты с поддержкой eSIM занимают 9% российского рынка. За первые девять месяцев 2020 года в Сибири было куплено в 2,2 раза больше смартфонов с поддержкой eSIM, чем за аналогичный период прошлого года.

Комментируя данное событие, представители МТС сообщили о том, что теперь приобрести eSIM можно не только очно, но и онлайн – через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте оператора. Для активации SIM-карты достаточно считать QR-код или перейти по ссылке, которая появится на экране гаджета и продублируется на электронную почту.

Офлайн-продажи электронных SIM-карт, помимо офисов продаж МТС ведутся в магазинах «М.Видео».

Первым оператором «большой четверки», запустившим в Сибири подключение к виртуальным SIM-картам, оказался Tele2. Следующим стал «МегаФон», который до августа 2020 года продавал виртуальные SIM только в столицах. Четвертый оператор, «Билайн», тоже уже предлагает подключиться к eSIM, но услуга пока работает только в пилотном режиме и в Сибири она недоступна.

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