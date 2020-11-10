Железную дорогу на месте схода поезда восстановили на станции Татарская в Новосибирской области

Работники железной дороги завершили восстановительные работы на участке станции Татарская в Новосибирской области, где произошёл сход товарного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги во вторник, 10 ноября.

Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас поезда передвигаются в штатном режиме, однако восстановительные работы на их график не повлияли.

«Во вторник, 10 ноября, в 11:11 (мск) железнодорожники завершили восстановительные работы на месте схода вагонов на станции Татарская. В частности, завершены работы по восстановлению устройств контактной сети, автоматики и телемеханики, железнодорожного полотна», — говорится в сообщении пресс-службы.

Последний из сошедших вагонов установили на рельсы 9 ноября в 22.49 по московскому времени. Кроме того, восстановлено 375 метров железнодорожного полотна.

Аварию ликвидировали 500 работников железной дороги с помощью восстановительных поездов станций Барабинск, Татарская, Омск и Инская, а также 20 единиц спецтехники. Работы шли круглосуточно.

Причины аварии выясняются.

Напомним, накануне утром на месте аварии восстановили движение поездов. ЧП произошло 8 ноября на станции Татарская – товарный состав с 30 вагонами, в том числе 7 цистернами, сошёл с пути в 11.58 по московскому времени. В результате из нескольких цистерн вылилось дизельное топливо, однако утечку оперативно ликвидировали.

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