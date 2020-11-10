Резкий рост тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области объяснили восстановлением справедливости

Резкое увеличение на 40% тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области гендиректор курирующей работу регоператора группы «ВИС» Кирилл Гапеев объяснил «ошибкой» при установлении прежнего тарифа и необходимостью восстановления экономической справедливости.

Напомним, региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» с 1 ноября увеличил тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. С января по октябрь плата составляла 59,8 рублей на человека, теперь она увеличилась до 83, 3 рублей, по решению ФАС. На прошедшей во вторник в Новосибирске пресс-конференции гендиректор владельца «Экологии-Новосибирск», группы «ВИС» Кирилл Гапеев заявил, что тариф этого года был установлен ошибочно и совершенно справедливо исправлен антимонопольщиками.

«Наверное, такой тариф установили по ошибке, я не думаю что кто-то считает, что водители мусоровозов должны работать без отпускных и без выходных. Тариф должен быть справедливый с января 2020 в 73,5 рубля. Мы были категорически не согласны с региональным департаментом по тарифам, когда установили плату в 59,8 рублей. Тогда гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова обратилась к местной прокуратуре с просьбой разобраться и дать свою правовую оценку по этому вопросу. Они в свою очередь перенаправили заявление в ФАС. Там решили, что труд водителей мусоровоза должен быть достойным», — прояснил ситуацию топ-менеджер группы «ВИС».

Кирилл Гапеев добавил, что фактически никакого повышения тарифа на 40 процентов не произошло. Для сравнения он привел статистику средней платы по тарифу на человека в регионе за прошлый год. В 2019 году она составила 90 рублей, в то время как в этом году граждане отдавали за вывоз мусора в среднем по 60 рублей.

Ранее депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой отменить повышение тарифов на вывоз мусора в регионе, заявив о готовности инициировать расторжение соглашения с ООО «Экология-Новосибирск». Кирилл Гапеев сказал, что существующий «неприятный фон» в информационном поле сказывается на работе внутри компании.

«Второй год находясь на территории Новосибирской области мы слышим призывы лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора. Хотелось бы отметить что в компании работает 200 человек, и половина из них работает с уведомлениями о сокращении. На это компания был вынуждена пойти, потому что тот тариф, который действовал, не позволял платить зарплату людям. Мы не прекратим работу, если этих людей придется сократить, но насколько изменится качество обслуживания?», — спросил у участников пресс-конференции гендиректор группы «ВИС».

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