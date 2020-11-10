«ПСБ Лизинг» начинает поставки самолетов Superjet 100 российским заказчикам

Группа компаний «ПСБ Лизинг» и ПАО «Корпорация «Иркут» подписали три контракта на поставку российским авиакомпаниям восьми самолетов «Суперджет 100». Авиакомпания «Азимут» пополнит свой парк двумя самолетами SSJ100 с салонами в одноклассной компоновке вместимостью 100 пассажиров. Аналогичный лайнер получит авиакомпания Red Wings Airlines.

Группе «Аэрофлот» планируется передать пять воздушных судов SSJ100 в двухклассной компоновке пассажирского салона: 12 кресел бизнес-класса и 75 эконом-класса.

«Производство и эксплуатация отечественной гражданской авиационной техники – одна из приоритетных задач развития экономики страны. Подписанные соглашения являются первым этапом реализации крупнейшей за последнее время сделки по поставке новых пассажирских самолетов в российском сегменте авиации, – отметил генеральный директор ООО «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко. – Уверен, что наша совместная работа с производителем лайнеров, корпорацией «Иркут», и эксплуатантами самолетов положительно скажется на развитии российского рынка авиаперевозок и открытии новых межрегиональных маршрутов».

Поставки финансируются в рамках кредитной линии ПСБ, открытой для группы компаний «ПСБ Лизинг» с целью приобретения и передачи в лизинг самолетов в 2020 и 2021 годах. Источником погашения обязательств по кредиту выступят лизинговые платежи, поступающие от авиакомпаний в период эксплуатации самолетов.

«Сотрудничество с ПСБ и компанией «ПСБ Лизинг» – важное направление дальнейшего развития программы «Суперджет 100», – заявил директор филиала корпорации «Иркут» «Региональные самолеты» Олег Гуляев. – Благодаря сочетанию вместимости, дальности и комфорта для пассажиров наш самолет соответствует основным требованиям российских авиакомпаний, активно развивающих сеть воздушных перевозок между городами нашей страны».

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