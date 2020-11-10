«МегаФон» в Новосибирске готов к запуску более 140 млн «умных» счетчиков ЖКХ

Технические специалисты «МегаФона» завершили ключевой этап развития инновационной сети мобильной связи NB—IoT в Новосибирске. В преддверии обязательного перехода многоквартирных домов на «умные» счетчики электроэнергии сеть «интернета вещей» оператора теперь способна одновременно обслужить свыше 140 млн потребителей услуг.

NB-IoT – стандарт сотовой связи, предназначенный для обмена информацией между устройствами без участия человека. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и промышленные помещения со сложными внутренними конструкциями. При этом от одной стандартной бытовой батарейки передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.

Все это делает технологию NB-IoT наиболее подходящей для цифровизации таких сфер как ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность, где внедрение автоматизированной передачи данных обусловлено как изменениями законодательства, так и экономической эффективностью.

Директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала «МегаФона» Максим Скворцов напомнил о том, что с 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике», по которому все новые жилые дома должны оснащаться интеллектуальными приборами учета электроэнергии. «Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть более 140 млн специализированных устройств «интернета вещей», а у сбытовых компаний и интеграторов остается еще достаточно времени на закупку, установку и проверку необходимого оборудования и сервисных платформ», – комментирует он.

Кроме отрасли ЖКХ технологии «интернета вещей» активно внедряются на территории Сибири в социально значимых проектах. SIM-карты «МегаФона» используются в мобильных кардиографах в машинах «скорой помощи», в работе терминалов безналичной оплаты в городском транспорте, в системах городского освещения, учета передвижения транспорта и других сферах.

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