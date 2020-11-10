Группа «ВИС» заявила о готовности приступить к реализации «мусорной» концессии в Новосибирской области

Группа «ВИС» готова к реализации концессии о строительстве мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области. Об этом сообщил генеральный директор компании Кирилл Гапеев на пресс-конференции во вторник, 10 ноября.

Как уточнил генеральный директор группы, в ближайшее время начнётся разработка техзадания и проектирование.

«Мы готовы немедленно приступить к реализации проекта», — заявил Кирилл Гапеев.

Планируется, что техзадание будет согласовано за месяц, в первой половине следующего года будет разработан проект, а в третьем квартале начнётся работа на одной из площадок. Предполагается, что объекты будут построены не позже, чем через 36 месяцев.

Кирилл Гапеев также отметил, что заключённое между правительством региона и концессионером — входящей в «ВИС» компанией «Экология-Новосибирск» дополнительное соглашение не окажет существенного влияния на условия концессии, поскольку оно является уточняющим. Такое решение в октябре признала ФАС.

Генеральный директор группы также сообщил, что окончательная стоимость объектов будет определена по итогам государственной экспертизы проектной документации. Он отметил, что «ВИС» отказалась от взыскания 300 млн руб. – согласно концессионному соглашению, стороны могут выйти из концессии без штрафа через 25 лет. При этом Гапеев подчеркнул: само соглашение осталось 40-летним.

Отметим, что, как рассказывал «Континент Сибирь», правительство региона намерено реализовать концессию в 25-летний срок. С таким решением, а также с требованием изменить некоторые другие условия соглашения, власти обратились в Арбитражный суд Новосибирской области весной 2019 года. Позже чиновники отозвали иск, однако они не отказались от условий, предложенных их рабочей группой.

Гапеев также отметил, что работы начнутся на левом берегу Оби, а участок в районе села Раздольное на правом берегу заменён по объективным причинам – это решение будет согласовано с антимонопольными органами. Он добавил, что полностью автоматизированными комплексы не будут, однако их мощность совокупно составит 800 тыс. тонн в год.

Правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск» о строительстве двух мусоросортировочных заводов в 2016 году. Общая стоимость объектов — 6,5 млрд руб., документ изначально был заключён на 40 лет. В сентябре 2017 года группа «ВИС» получила в собственность 75% «Экологии-Новосибирск» и стала представителем интересов концессионера.

Напомним, в ноябре депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обратились в ФАС с просьбой отменить повышение тарифов на вывоз мусора в регионе на 40%. В антимонопольной службе объяснили повышение расценок покрытием расходов регионального оператора – ООО «Экология-Новосибирск».

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