Депутат ГД от Красноярского края Виктор Зубарев обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с инициативой о возможности гражданам получать социальный вычет за обращение к психологам.

Единоросс Виктор Зубарев обратился с письмом к министру финансов РФ Антону Силуанову. В послании он отметил целесообразность включить услуги по оказанию лицензированной психологической помощи в перечень расходов, за которые граждане смогут получить социальный налоговый вычет.

Депутат обращает внимание, что с весны аптеки фиксируют повышение спроса на препараты поддержки центральной нервной системы. «Учитывая тревожные данные статистики, в целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг», — цитирует письмо парламентария агентство «RT на русском».

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