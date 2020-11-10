Дисперсный парк на Затулинском жилмассиве появился по инициативе местных жителей и благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В начале ноября генподрядчик представил депутатам и общественникам завершенный проект и принял претензии по недочетам.

В Кировском районе Новосибирска завершилось благоустройство Затулинского дисперсного парка. Напомним, что огромная территория в несколько гектаров в центре жилмассива буквально преобразилась за прошедшие лето и осень. 6 ноября генподрядчик, ООО «Премиумстрой», представил общественности и депутатам полностью готовый объект. Генеральным директором ООО «Премиумстрой» является предприниматель Денис Левин, владелец «Федоровских бань» и банного комплекса «ПаровозовЪ», имеющий широкий опыт работы с мэрией Новосибирска по концессионной схеме.

Стоит отметить, что парк на Затулинском жилом массиве занял второе место в общегородском голосовании 2018 года по выбору объектов первоочередного благоустройства в Новосибирске. В создание парка были вложены городские, областные и федеральные средства по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего 185 млн рублей.

«Дисперсным» Затулинский парк назван благодаря своей территориальной разбросанности. Поскольку кировчанам не слишком повезло с крупными парками, было решено использовать имеющиеся зеленые зоны и объединить их общей дизайнерской идеей. Физически «островки» зелени соединили между собой тропами и дорожками.

На территории дисперсного парка высадили новые деревья, установили оригинальные малые формы, скамьи, сцену, смонтировали современную систему безопасности и освещения. В итоге реализации проекта центр Затулинки изменился до неузнаваемости.

«Уникальность ситуации — участие жителей в проекте. Люди контролировали, наблюдали, предлагали изменения. Вплоть до того, какие деревья нужно сохранить и в какую сторону развернуть сцену. Даже тротуары и дорожки появились в тех местах, где они изначально были протоптаны людьми», — рассказал подробности создания парка депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Колпаков.

По словам парламентария, история масштабных перемен берет начало еще в 2015 году, когда жители обратились к депутатам и в районную администрацию с просьбой обратить внимание на заброшенную территорию за кинотеатром «Рассвет». Первым шагом со стороны депутатов стало обращение к застройщикам, работающим на территории, за помощью в разработке концепции парка. Затем была кропотливая работа с архитекторами и дизайнерами. Сначала появилась общая идея, а затем уже дизайнерский и рабочий проекты парка.

Помимо видимых работ, на территории парка проводилось много «скрытых», но трудозатратных мероприятий. Необходимо было проложить под землей новые коммуникации, с нуля построить ливневую канализацию.

Важная составляющая инфраструктуры парка — это пандусы для маломобильных граждан. Также на территории Затулинского дисперсного парка установили современные сети Wi-Fi.

Совсем скоро, в декабре, на территории парка зальют большой каток и установят новогоднюю елку. Но уже сейчас местные жители готовы поделиться своим приподнятым предпраздничным настроением.

«Прелесть тут теперь! Пусть и осень, но нам уже приятно — ходим, гуляем. А весной, когда все зацветет, представляете, как будет красиво?» — делится эмоциями местная жительница Валентина.

Ее соседка Ирина, в свою очередь, заметила, что теперь на Затулинке стало намного приятнее и безопаснее. А если и есть недочеты по строительству — то они незначительные.

«Освещения раньше не было, скамейки ломали. Теперь все в порядке. В окно вечером смотрю — такая красота! Ходим сюда на тренажеры. Вот знакомая убеждала в том, что не надо было делать черную табличку с названием парка. Но это такие мелочи — табличку ведь всегда можно перекрасить!» — смеется женщина.

Дмитрий Колпаков также уверяет, что теперь будет с удовольствием посещать благоустроенный парк, поскольку сам живет неподалеку.

«Я живу рядышком. Пока работы шли, регулярно сюда приходил смотреть на процесс, вне рабочих совещаний. Ага, трубы новые проложили, говорил я себе. Ага, освещение смонтировали… Однозначно буду приходить сюда гулять», — говорит депутат.

Стоит отметить, что ради спокойного отдыха кировчан в парке установили комплексную систему «Безопасный город». Она включает более 40 видеокамер, систему оповещения и стойку экстренного вызова, с которой гости парка могут напрямую связаться со службой 112.

При этом общественники вместе с депутатами обнаружили и недоделки, о которых тут же сообщили генподрядчику.

«Есть некоторые замечания, как же без них. Например, на детской площадке еще не завершены все работы по укладке прорезиненной крошки. Подрядчик нас заверил, что в течение недели все завершит и предоставит фотоотчет», — рассказал депутат Государственной думы РФ Максим Кудрявцев, участвовавший в приемке дисперсного парка.

Депутат подчеркнул, что жители могут не волноваться — в рамках договорных обязательств подрядчик первые годы будет сопровождать объект и следить за его состоянием. Особенно это будет актуально следующей весной, когда после таяния снега и льда могут потребоваться корректирующие работы с плиточным покрытием.

Однако преображение Затулинки на этом не заканчивается. Впереди у депутатов новые цели — добиваться благоустройства территорий перед поликлиникой № 22, кинотеатром «Рассвет» и аллей вдоль улиц Зорге и Петухова, которые также входят в концепцию единого дисперсного парка Затулинского жилмассива.

На следующих этапах в 2021–2022 годах планируется обустроить сквер около магазина «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль улиц Зорге и Громова, территорию вокруг кинотеатра «Рассвет», а также переход к поликлинике № 22. Таким образом, в Кировском районе предполагается создать современную многофункциональную общественную территорию. Также в ближайшее время на Затулинке начнется строительство современной поликлиники по масштабной программе государственно-частного партнёрства. Кроме того, в районе активно идут работы по ремонту и реконструкции дорог, а также строительству спортивных и детских площадок.

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