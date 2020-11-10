Оперативный штаб одобрил новые «коронавирусные» ограничения в Новосибирской области

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Новосибирской области одобрил новые ограничительные меры, которые планируется ввести в регионе с 16 ноября. Окончательное решение будет принято на заседании областного правительства в пятницу.

Как сообщалось ранее, с 16 по 30 ноября в Новосибирской области планируется приостановить работу фуд-кортов и кинотеатров в торговых центрах. 10 ноября региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции одобрил эту инициативу.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что о положительной динамике с распространением инфекции в регионе говорить преждевременно, однако ситуацию удалось стабилизировать.

«Я предлагаю тактику точечных решений по введению дополнительных ограничительных мер, остановке деятельности отдельных организаций в экономике. Решения о возобновлении их работы будем принимать с учётом развития эпидемиологической ситуации», – сказал Андрей Травников на заседании оперативного штаба 10 ноября.

Губернатор поручил подготовить все необходимые документы, чтобы рассмотреть это предложение на внеочередном заседании правительства 13 ноября и принять окончательное решение.

Напомним, по данным на 10 ноября, заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области почти достигла 20 тыс. человек, составив 19 092 случая. За сутки заразилось 179 человек. 16 615 человек выписали из медучреждений, за сутки – 173 человека. Умерли пять человек, а всего с начала эпидемии – 630.

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