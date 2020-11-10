Новосибирские правоохранительные органы совместно с экспертами Альфа-Банка проверяют информацию о пропаже крупной суммы денег из ячейки одного из банковских отделений.

Ранее Международный антикоррупционный портал со ссылкой на собственные источники сообщил о предположительной краже около 130 млн рублей из одной из ячеек в новосибирском отделении Альфа-Банка. По версии портала, речь идет о ячейке, которую мог арендовать экс-заместитель начальника ГУ МВД в Новосибирске Вячеслав Певнев.

В ответ на запрос «Континента Сибирь» представители банка сообщили, что данный инцидент в настоящее время расследуется представителями полиции и самого банка «Подчеркнем, что незаметно похитить содержимое ячейки невозможно, ни в одном аналогичном случае информация о краже, выполненной сотрудниками банка или третьими лицами, не подтверждалась», – говорится в официальном ответе банка.

Ранее полковник Вячеслав Певнев руководил центром «Э» ГУВД Новосибирска, позже работал на должности замначальника региональной полиции, в 2015 году стал руководителем ведомства, но спустя всего несколько месяцев уволился. После ухода из полиции он зарегистрировался как ИП, ему принадлежат доли в нескольких компаниях.

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