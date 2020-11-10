Мужчины 28 и 72 лет умерли с коронавирусом в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, на утро 10 ноября в регионе зарегистрировано 19 092 случая заболевания, в том числе 1 235 – у детей.

За сутки диагноз COVID-19 получили 179 новосибирцев, сообщают в оперативном штабе. С начала пандемии из больниц региона выписали 16 615 пациентов, а за последние сутки – 173 человека.

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 28 лет и 72 года, и женщины в возрасте 59 лет, 60 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 630 человек», — рассказали также в оперативном штабе.

По последним данным, в Красноярском крае за сутки зафиксировано 329 новых больных, а всего с начала эпидемии — 29 256. Последний суточный прирост выздоровевших составил 262 человека, всего из медучреждений региона выписали 21 792 пациента. На утро 9 ноября летальность в Красноярском крае составила 9 человек, всего же в регионе от последствий инфекции погиб 741 человек.

В Омской области последний зарегистрированный суточный прирост больных коронавирусом составил 220 человек, всего в регионе выявлено 17 676 случаев заражения. Из больниц выписаны 107 человек за сутки, а всего – 12 395 человек. За сутки умерли четыре человека, всего – 467.

Ранее сообщалось о том, что новосибирский НИИТО скоро начнёт принимать пациентов с коронавирусом.

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