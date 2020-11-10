«Сибантрацит» награжден за лучший проект по модернизации бизнес-процессов в закупках

Крупнейшая электронная торговая площадка B2B—Center провела ежегодную премию «Лидер конкурентных закупок». «Сибантрацит» получил награду за проект «Цифровизация системы заправки топливом».

Суть проекта — автоматизированный контроль доставки и заправкитопливадля горнотранспортного оборудования на всех этапах — от нефтеперабатывающего завода до автотранспорта на предприятиях группы.

Машины подрядчиков по доставке топлива на предприятия «Сибантрацита» оборудованы трекерами, что позволяет в любой момент времени увидеть, где находится транспорт. Сейчас началось тестирование «электронных пломб», благодаря которым исключается слив топлива в процессе транспортировки.

На предприятиях группы установлены стационарные топливозаправочные пункты. Они полностью автоматизированы и работают в круглосуточном режиме. Их использование повышает скорость заправки в два раза и исключает простои техники в ожидании заправки.

Заправка гусеничной техники и экскаваторов осуществляется мобильными топливозаправщиками. Они оборудованы системой видеонаблюдения и блокировки подачи топлива. При попытке принудительно прервать заправку клапан моментально блокирует подачу.

Все топливозаправщики оснащены электронными расходомерами. Данные о том, сколько топлива заправлено и в какую машину, передаются в учетную систему в онлайн-режиме. Каждая единица технологического оборудования, в свою очередь, оснащена датчиком уровня топлива. Данные об объеме топлива, поступившего в бак, отображаются в электронной программе «Автограф». Таким образом, происходит двойной контроль: видно, сколько топлива вышло из топливозаправщика, и сколько поступило в бак.

Благодаря оперативной передаче информации можно увидеть достоверную картину в любой момент времени и сформировать отчёт в электронной системе за считанные минуты. Дальнейший учёт расхода топлива технологическим оборудованием ведётся с помощью автоматизированных систем АСД и «Автограф».

Экономический эффект от цифровизации системы заправки— около 30 млн руб. в год. Это очередной шаг «Сибантрацита» к автоматизации производственных процессов на предприятиях группы и повышению эффективности работы.

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