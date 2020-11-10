Банк «Открытие» продает здание на Инской, 54 в Новосибирске

В соответствии с планом по реализации избыточных площадей, банк «Открытие» принял решение о реализации отдельно стоящего здания на ул. Инская, 54. До января 2020 года в помещении находился главный офис БИНБАНКа.

После интеграции с банком «Открытие» в офисе размещался сервисный центр банка, обслуживание клиентов здесь не проводилось.

Помещение общей площадью около 6 тысяч квадратных метров расположено на собственном земельном участке более двух тысяч квадратных метров.

Здание можно использовать как банковский офис, представительство крупной компании, в качестве медицинского центра, комплекса для фитнеса, ресторана или кафе.

Главные преимущества расположения здания на Инской, 54 – близость станции метро «Речной вокзал» (5 минут пешком), высокий пешеходный и автомобильный трафик, отличная транспортная развязка с выездом на Коммунальный мост и Красный проспект.

Ссылка на электронную торговую площадку: https://www.roseltorg.ru/procedure/COM24092000126

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