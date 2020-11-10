В двух сибирских регионах плохо соблюдают «коронавирусную» безопасность — глава Роспотребнадзора Анна Попова

Юлия Моисеева
 
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Фото Михаила Перикова

Глава Роспотребназдора РФ Анна Попова назвала регионы, где заболеваемость коронавирусной инфекцией превысила средние показатели по стране. При этом, как отметила руководитель ведомства, в них практически не применяются санкции к нарушителям мер эпидемиологической безопасности.

В числе таких регионов Попова назвала Иркутскую область и Хакасию. Кроме того, в список не самых благополучных регионов вошли Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская и Пензенская области, а также Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Ингушетия и Забайкальский край.

По последним данным, в Иркутской области зарегистрировано 26 772 случая заболевания коронавирусной инфекцией (252 – за последние сутки), умерло 552 человека (12 — за последние сутки), выздоровело 20 695 человек (за последние сутки – 14).

В Хакасии зарегистрировано 8 365 случаев заболевания (164 — за последние сутки), выздоровело 5,8 тыс. человек (28 за стуки), умерли 80 человек (трое за сутки). При этом население республики составляет 534 тыс. человек. По данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости в Хакасии вырос в четыре раза.

Как отметила Анна Попова, в России уже три дня фиксируют более 20 тыс. новых инфицированных. Больше всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о том, что объёмы тестирования на коронавирус, а также число коек для пациентов с инфекцией, в ближайшее время увеличат в Иркутской области.

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