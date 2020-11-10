Новосибирский крематорий опроверг информацию об очередях и вынужденных кремациях

Новосибирский крематорий опроверг ранее появившуюся в соцсетях информацию об очередях, при этом сообщив о ряде изменений в работе ритуального комплекса.

С 5 ноября Новосибирский крематорий по техническим причинам временно приостанавливает услугу просмотра начала кремации. Об этом сообщили в ритуальном комплексе. Кроме того, выдача урн с прахом в крематории теперь производится только на четвертый день после кремации, через 78 часов. Как правило, урну с прахом выдают родственникам на следующий после кремации день.

При этом в Новосибирском крематории не подтверждают перебои в работе ритуального комплекса. «Новосибирский крематорий опровергает информацию об очередях в крематории и вынужденных кремациях на 6 или 7 день. Мы работаем круглосуточно, в штатном режиме, все кремации и церемонии прощания проходят по расписанию в оговоренное с заказчиком время. Никаких задержек или очередей на данный момент нет», — говорится в официальном сообщении на странице крематория в соцсети «ВКонтакте».

В конце октября президент Ассоциации крематориев РФ, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев сообщил РИА ФАН о том, что в ряде регионов России, в том числе Новосибирской области, обращение к услугам крематориев выросло на 20%. Напомним, по данным управления ЗАГС Новосибирской области, в октябре текущего года количество смертей в Новосибирской области выросло на 27% в сравнении с октябрем прошлого года, превысив 4,2 тыс. случаев.

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