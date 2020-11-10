Красноярская компания оспаривает продажу агрокомплекса организации Росатома

Красноярское ООО «Менеджмент актив» подало в Арбитражный суд Красноярского края иск о признании недействительной сделки по продаже предприятия «Электрохимического завода» Росатома ООО «Искра». Компания обратилась в суд 5 ноября.

Как сообщает пресс-служба суда, «Менеджмент актив» требует признать недействительным продажу 99,999% доли в уставном капитале ООО «Искра», а также – в ещё одном иске – проведения аукциона на право заключения такой сделки.

Предварительное заседание по обоим искам назначено на 21 декабря.

«ООО «Менеджмент актив» подало заявку на участие в аукционе с оплатой задатка (11 545 000 руб.) в полном объеме. Позднее организатор торгов опубликовал извещение об отказе в их проведении в связи с тем, что второй участник ООО «Искра» (ООО «Племзавод «Таёжный», приобретший долю предприятия в уставном капитале ООО «Искра») реализовал своё преимущественное право на приобретение оставшейся доли», — рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Напомним, «Электрохимзавод» топливной компании АО «ТЭВЛ» Росатома выставил на продажу 99,999% уставного капитала ООО «Искра» (Зеленогорск, Красноярский край), а также имущественный комплекс предприятия, в конце августа. На торгах предлагалось 118 земельных участков общей площадью 19 тыс. гектаров, 82 здания общей площадью 107 тыс. квадратных метров, 18 сооружений общей площадью 50 тыс. квадратных метров, а также оборудование, машины, инвентарь и транспорт.

Начальная стоимость объектов составила 338 млн 341 тыс. руб., цена отсечения – 115 млн 441 тыс. руб.

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