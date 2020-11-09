На Бачатском угольном разрезе АО «УК Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) решили облегчить работу машинистам экскаваторов. На 56-кубовом «американце» P&H-4100 установили современную аналитическую систему PreVail, которая предназначена для удалённого контроля состояния машины.

Система собирает статистику о работе экскаватора, анализирует её, затем сама находит потенциалы для сокращения времени простоев и повышения скорости работы техники. Тем самым она подсказывает машинисту экскаватора наиболее оптимальный вариант, как повысить производительность техники и при этом сохранить рабочее «здоровье» машины.

Принцип действия аналитической системы PreVail состоит в следующем: она круглосуточно контролирует основные параметры работы экскаватора, затем в режиме онлайн передает информацию в единую систему мониторинга PreVail. После обработки информации итоговый отчёт поступает на предприятие, где уже специалисты принимают решения по корректировке управления экскаватором.

Систему установили по инициативе работников компании в рамках программы трансформации предприятия. До конца года на Бачатском разрезе планируется оборудовать системой PreVail ещё два экскаватора P&H. Общая стоимость проекта составит 22,6 млн. руб., с учетом ожидаемого экономического эффекта затраты по каждой системе окупятся в течение шести месяцев.

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