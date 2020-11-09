Пациентов с температурой перестали пускать в Новосибирский областной онкодиспансер

В Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере начали консультировать больных дистанционно. Если у пациента есть подозрение на коронавирусную инфекцию или повышена температура, врач его не примет.

Об этом сообщил главный врач медучреждения Олег Иванинский на брифинге 9 ноября.

«Мы не принимаем больного, если у него есть COVID и температура, потому что мы не можем заразить тех больных, которые находятся (в учреждении)», — заявил Олег Иванинский.

Если у пациента выявили коронавирус, он должен сначала вылечиться от инфекции, только после этого его направляют к профильному врачу. При этом сроки лечения от коронавирусной инфекции зависят от состояния больного.

Олег Иванинский сообщил, что сейчас на базе диспансера тестируется дистанционное консультирование больных. Дистанционную помощь, а также препараты в таблетках вместо инъекций, уже получает часть пациентов.

Главврач подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в регионе продолжают оказывать медицинскую помощь онкобольным — все «плановые» пациенты получают необходимое лечение, в том числе химиотерапию. В диспансере работают оба отделения и скоро будут построены два новых корпуса.

Иванинский также сообщил, что из-за приостановки проведения диспансеризации и профилактических осмотров число онкологических пациентов незначительно снизилось.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске достроят реанимационный корпус городской клинической больницы №34.

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