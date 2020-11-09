Новосибирский НИИТО готов к приему пациентов с Covid-19

ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России временно перепрофилирует часть стационара для оказания медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

По приказу министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, поступившему в учреждение 6 ноября, 100 коек, в том числе 20 реанимационных, будут отданы пациентам с Covid-19.

Как отметил в беседе с «Континентом Сибирь» директор Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Андрей Корыткин, «этот год стал настоящим испытанием для системы здравоохранения, и не только в нашей стране – коронавирусная инфекция затронула весь мир. Это объективная реальность, в которой надо научиться жить. Никто не может сказать, сколько времени займёт борьба с этим заболеванием».

«Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна всегда помогал региону в оказании медицинской помощи, в том числе будет помогать в лечении пациентов с Covid-19 – на это будут направлены дополнительные силы и средства. В настоящий момент институт готов к приёму пациентов с коронавирусом: проведены необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с перепрофилированием учреждения. Разделены потоки больных, перестроена госпитализация плановых пациентов по основному профилю работы ННИИТО – при этом, подчёркиваю, институт стремится к выполнению государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в полном объёме», – пояснил Андрей Корыткин.

Директор института также сообщил, что консультативный приём по профилям «травматология-ортопедия», «нейроортопедия», «нейрохирургия» и узких специалистов продолжится, поскольку консультативно-диагностическое отделение расположено в отдельном здании корпуса D, и потоки пациентов пересекаться не будут. Диагностические услуги будут оказываться в прежнем режиме, однако с учётом дополнительных мер безопасности.

Врачи и медицинские сёстры, которые будут работать с коронавирусными пациентами, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты; накануне они прошли специальное обучение. Выплаты этим сотрудникам будут производиться в соответствии с законодательством.

Работа по новому профилю продолжится до особого распоряжения Министерства здравоохранения РФ.

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