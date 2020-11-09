Коечный фонд для больных с коронавирусом увеличат в Хакасии на четверть

Хирургической корпус республиканской больницы в Хакасии переоборудуют для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое решение приняли в территориальном минздраве 8 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как говорится в сообщении, перепрофилирование корпуса больницы позволит создать 200 дополнительных коек. 30 из них будут реанимационными. Таким образом, коечный фонд для пациентов с коронавирусом в республике увеличится на 25%.
«Пациентов, которые сейчас получают лечение в данном корпусе Республиканской больницы транспортируют в медучреждения Саяногорска, Шира и Абакана. Экстренная оперативная помощь жителям региона будет оказываться специалистами Абаканской межрайонной больницы», — сообщили также в пресс-службе республиканского правительства.
Кроме того, в Хакасии начали вводить в эксплуатацию дополнительные инфекционные корпусы в Саяногорске и Усть-Абакане, они откроются в ноябре.
Сейчас в Хакасии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 8 365 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки в республике заразилось 164 человека, выздоровело 27 человек (всего 5 837). Всего от инфекции в республике скончалось 80 человек.
Ранее сообщалось о том, в Иркутской области планируется увеличить коечный фонд, а также объём тестирования на наличие коронавирусной инфекции.