Мэрия Новосибирска 3 ноября выдала разрешение на завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ №34» по улице Титова, 18.

Как рассказывал «Континент Сибирь», еще в августе этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с коллективом 34-й клинической больницы подтвердил, что средства на достройку операционно-реанимационного корпуса заложены в бюджете. В октябре строители начали расчищать территорию, прилегающую к долгострою.

Шестиэтажное здание нового корпуса общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров войдет в общий больничный комплекс. Объект находится между терапевтическим и главным корпусами больницы и будет связан с ними переходами по подвалу, а также первому и пятому этажам. После реконструкции корпус сможет вместить 80 коек. В нем также планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой.

Кроме того, рядом с реанимационным отделением построят трансформаторную подстанцию, дизельную электростанцию и павильон для подготовки ГВС (горячего водоснабжения). Их общая площадь составит 85 кв. метров.

Сметная стоимость завершения строительства составит в ценах 2019 года более 1,2 миллиардов рублей.

Андрей Травников еще в августе не исключал, что на территории больницы, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», будет создан один из региональных сосудистых центров. «Это поможет оснастить новым оборудованием и корпуса больницы, – подчеркнул тогда глава региона. А главный врач ГКБ №34 Владимир Ярохно назвал достройку нового операционно-реанимационного корпуса «действительно народным проектом».

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