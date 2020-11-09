Новосибирский минфин рассказал, кто хуже всех исполнил обязательства по бюджету в 2020 году

На заседании правительства Новосибирской области 9 ноября министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко отчитался об исполнении бюджета по итогам девяти месяцев. Из-за того, что в первые три квартала областной бюджет прошел серьезную проверку на гибкость и прочность, солидная его часть сместилась на октябрь-декабрь и закончить год без знака «минус», по мнению главы минфина, уже не удастся.

Доход бюджета области по итогам девяти месяцев составил 135 млрд рублей, при этом на собственные доходы пришлось всего 88,7 млрд, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Виталий Голубенко отметил, что третий квартал на фоне двух предыдущих показал относительно хорошие результаты – по итогам полугодия отставание составило почти 6%.

Основной причиной дефицита доходов министр назвал снижение налоговой отдачи, которое уже не удастся преодолеть. По итогам трех кварталов оно составило почти 6 млрд рублей, из которых почти 3,5 млрд пришлось на крупнейших плательщиков. В числе «дефицитных» отраслей оказались добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, транспорт, страховые услуги, гостиничный бизнес, культура и банковская деятельность. Все остальные оказались в плюсе.

4,7 млрд рублей область потеряла по статье налога на прибыль. По НДФЛ отстающими отраслями стала обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и научно-техническая деятельность. По акцизным платежам – снизилось производство автомобильного бензина и алкогольных напитков. По налогу на имущество негативный тренд наблюдался в транспорте и складской логистике. Наиболее пострадавшие отрасли – гостиницы, общепит, культура и спорт – прошли по статье УСН, где тоже наблюдался недобор. «Все эти потери можно оценить как невосполнимые, и по их сумме мы уже не сможем достичь установленных в начале года целевых показателей», – резюмировал Виталий Голубенко.

Что касается расходной части, составившей по итогам трех кварталов 136,6 млрд рублей, статьи неприоритетного характера потеряли около 3,5 млрд рублей (как уже писал «Континент Сибирь», они были разделены в основном между минстроем и минцифры), а приоритетные – медицина, социальная часть, резервный фонд и другие – увеличились почти на 10 млрд.

Что касается контракций расходов и освоения выделенных средств, по многим отраслям здесь наблюдается отставание – исполнение сдвинулось на конец года. В процентном соотношении самое большое отставание показало министерство спорта: на 1 октября ими было освоено всего 24% выделенных средств, на 1 ноября – 52%. Министр финансов призвал готовить документы более оперативно и заключить все необходимые договора не позднее 12 декабря – иначе это нагрузит и без того напряженный бюджет 2021 года еще сильнее.

Кредиторская задолженность, по словам Виталия Голубенко, на данный момент в основном состоит из трех составляющих: несвоевременного предоставление субсидии минстрою, отсутствие контроля за учреждениями по вопросам принятия и исполнения финансовых обязательств в минздраве и непривлечение заемных средств администрацией города Оби.

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