Назван один из крупнейших девелоперов по объемам строительства жилья в Новосибирской области

По данным Единого ресурса застройщиков, в ноябре 2020 года ГК «Расцветай» стала лидером по объемам строительства жилья в Новосибирской области, где компания возводит 183 093 квадратных метров. В уходящем году застройщик возглавляет Общероссийский рейтинг в этой номинации уже второй раз: в июле компания также заняла первую позицию.

Кроме того, у ГК «Расцветай» высокий балл по рейтингу надежности ЕРЗ – 5 из пяти. Это максимальный показатель, который говорит о соблюдении застройщиком декларируемых сроков ввода жилья.

Сейчас в портфеле ГК «Расцветай» в совокупности около 250 тыс. кв. м – это строящееся объекты в Новосибирске и Москве, а также проекты, на которые получено разрешение на строительство.

С начала года застройщик открыл продажи в Новосибирске в домах: №4 ЖК «Расцветай на Гоголя», дом №2 ЖК «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и ЖК «Расцветай на Красном». Также квартиры можно приобрести и в Москве – ЖК «Расцветай в Люблино».

В общей сложности – это 1947 квартир общей площадью 98 тыс. кв.м.

Созданию знаковых продуктов на рынке недвижимости Новосибирска способствует в том числе и партнерство ГК «Расцветай с АО «Банк ДОМ.РФ». Такое сотрудничество – не только максимально выгодные условия для реализации проектов, но и маркер надежности, устойчивости и конкурентоспособности застройщика. Финансовой организацией на возведение жилого комплекса на Красном проспекте было предоставлено более 9 млрд руб., на строительство 25-этажного дома «Расцветай на Ядринцевской» – 1 млрд 94 млн. рублей.

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