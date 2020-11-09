Мэр Ангарска Иркутской области заразился коронавирусной инфекцией

Коронавирусная инфекция выявлена у мэра Ангарска Иркутской области Сергея Петрова. О его положительном результате теста на COVID-19 стало известно в понедельник, 9 ноября.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Ангарска, Сергей Петров переносит заболевание в лёгкой форме, однако в пятницу он почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью.

«Тест на коронавирус показал положительный результат» — подтвердил агентству сотрудник пресс-службы.

За последние сутки в Ангарске зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего – 2 620. В Иркутской области на утро 9 ноября заболело 256 человек, а с начала пандемии – 26 520. 20 681 житель региона выздоровел, за сутки – 130, умерло 544 пациента, 17 – за сутки.

Напомним, объёмы тестирования на коронавирус в Иркутской области обещали увеличить к 15 декабря.

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