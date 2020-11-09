Мужчина 43 лет и 90-летняя женщина умерли в Новосибирской области с коронавирусом

По данным оперативного штаба, 9 ноября от осложнений коронавирусной инфекции в Новосибирской области скончалось четыре человека. Всего в регионе зарегистрировано 18 913 случаев заболевания, в том числе 1 226 – у детей.

Как сообщили в оперативном штабе, за сутки в Новосибирской области с коронавирусом умерли мужчины 43 и 67 лет и женщины 56 и 90 лет. Всего от последствий инфекции в регионе скончалось 625 человек.

На утро 9 ноября коронавирусной инфекцией в регионе заболело ещё 174 человека. 15 442 пациента выписали из больниц, 52 человека – за сутки.

По последним данным, в Томской области зарегистрировано 209 новых больных коронавирусом (всего 13 949), 110 пациентов выздоровели (всего 9 017). В Иркутской области заболело 252 человека (всего 26 772), из медучреждений выписано 14 пациентов (всего 20 695), умерло 12 человек (всего 556).

Напомним, в пятницу, 6 ноября, в Новосибирск самолётом прибыла партия «Левофлоксацина».

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