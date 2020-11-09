Сегодня к обязанностям заместителя главы Октябрьского района Новосибирска приступил Александр Колмаков. С 10 ноября он назначен исполняющим обязанности руководителя района на время отпуска Петра Прокудина, занимавшего этот пост с 2014 года. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

Как рассказывало наше издание 6 ноября, руководитель Октябрьского района Петр Прокудин написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Александр Колмаков ранее работал заместителем начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска. Это одна из структур департамента строительства и архитектуры, который возглавляет вице-мэр Алексей Кондратьев, в прошлом также руководивший администрацией Октябрьского района. Колмаков –эксперт по вопросам новосибирских долгостроев и проблеме обманутых дольщиков.

Источники «Континента Сибирь» расходятся в оценке мотивов кадровой перестановки. Одни считают, что она связана с итогами избирательной кампании 2020. Другие склоняются к идее, что смена главы района позволяет сделать выводы о приоритетах мэра Анатолия Локтя по отношению к территории.

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