Объёмы тестирования на коронавирус увеличат в Иркутской области к 15 декабря

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил увеличить охват тестирования на коронавирусную инфекцию в лабораториях региона до 15 декабря. Об этом на выходных сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как отметил глава региона на заседании областного правительства в конце недели, жители жалуются на невозможность сдать тесты на коронавирус как бесплатно, так и платно.

«Коллеги, время очень сложное, прошу реагировать оперативно на информацию, которая идёт от людей», — цитирует губернатора Игоря Кобзева пресс-служба правительства Иркутской области.

Сейчас в регионе работает 13 лабораторий, где можно сдать тест на коронавирус. Согласно поручению губернатора, до 15 декабря их должно стать 15. Ежесуточно в Иркутской области проводят 10 075 тестов (5 125 – за счёт средств областного бюджета, 4 950 – в качестве платной услуги). К середине следующего месяца этот показатель должен вырасти до 16 486 (8 135 планируется выделять из бюджета, 8 350 – общая стоимость оплаты услуги).

Предполагается, что увеличение объёмов тестирования будет реализовано в регионе в три этапа. За каждой лабораторией при этом будет закреплена определённая территория. Это позволит равномерно распределить нагрузку на учреждения.

Кроме того, Игорь Козбзев поручил увеличить число коек для пациентов с коронавирусом. Планируется, что к 20 ноября в больницах должно появиться 320 новых мест. В ближайшее время для этих целей перепрофилируют Ангарский перинатальный центр, где есть 130 коек. К 97 из них подведут кислород.

Сейчас в Иркутской области развёрнута 5 061 койка для больных с коронавирусом. Из них 1 195 – основные и 3 866 – дополнительные, они рассчитаны на пациентов со средней степенью тяжести заболевания.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был госпитализирован с коронавиурсом в конце октября.

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