Движение поездов после схода товарного состава восстановлено в Новосибирской области

На станции Татарская в Новосибирской области восстановили движение поездов после схода с рельсов товарного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского филиала РЖД.

Как рассказали в ведомстве, движение поездов на станции Татарская восстановлено 8 ноября в 17.01 по московскому времени.

«Поезда следуют своим маршрутом, железнодорожники принимают все меры для ввода задержанных пассажирских поездов в график», – сообщили в пресс-службе железной дороги.

В результате аварии на несколько часов были задержаны поезда Владивосток-Москва, Москва-Новокузнецк, Адлер-Красноярск, Москва-Томск и Москва-Владивосток. Пассажирам поезда Владивосток-Москва, который остановился более чем на пять часов, предоставили горячее питание.

На месте происшествия работает комиссия Западно-Сибирской железной дороги. Последствия ликвидируют четыре восстановительных поезда со станций Татарская, Омская, Барабинск и Инская, а также около 20 единиц спасательной техники и 300 работников железной дороги.

Тепловоз с грузовым поездом из 30 вагонов, в том числе семи цистерн, сошёл с рельсов 8 ноября в 11.58 по московскому времени. В результате из цистерн вытекло дизельное топливо, однако сейчас угрозы населению и экологии нет.

Причины аварии выясняются.

Ранее сообщилось о том, что в Новосибирской области заработали два обновлённых вокзала.

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