Улицу Ленина в Новосибирске вновь перекроют на новогодних праздниках

На пресс-конференции 6 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что участок улицы Ленина от улицы Советской до площади Ленина будет перекрыт на время новогодних праздников.

Как отметил мэр, дорожное движение в городе от этих мер не пострадает.

«Движение никак не будет меняться как на площади Ленина, так и на большей части улицы Ленина. Это дополнительная прогулочная зона на новогодние каникулы», — сказал Анатолий Локоть.

Министр культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на пресс-конференции также сообщила, что владельцам заведений власти предложили оформить иллюминацией свои торговые точки, а также саму улицу на перекрытом участке. При этом проводить развлекательные мероприятия здесь не планируется.

«Мы как раз разговариваем с рестораторами о такой совместной работе», — сообщила Анна Терешкова.

Анатолий Локоть также отметил, что подобный опыт у мэрии уже есть – ранее мэрия предоставляла муниципальные участки предприятиям общественного питания, чтобы они оформили свои веранды с использованием уличной мебели.

Ранее сообщалось о том, что власти Томской области компенсируют ресторанам затраты на доставку еды в период пандемии.

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