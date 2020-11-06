Груминг-салон для собак и парикмахерские открыли жители Красноярского края во время пандемии

Служба занятости Красноярского края помогла открыть бизнес 437 жителям региона с начала года. На это ведомство выделило им поддержку от 189,2 тыс. рублей до 262 тыс. рублей – в зависимости от места проживания, сообщили в пятницу в пресс-службе краевого правительства.

Как уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края, чаще всего жители региона открывали своё дело в сфере услуг, сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающем производстве, а также производстве продуктов питания, одежды и мебели.

«При содействии службы занятости в Боготоле, Дивногорске, Канске, Зеленогорске и других муниципальных образованиях открылись парикмахерские, в Минусинске заработал маникюрный кабинет, в Красноярске – груминг-салон для собак. В Большеулуйском районе местные жители занялись животноводством», — рассказали в правительстве Красноярского края.

Отмечается, что жители региона воспользовались не только льготами на открытие бизнеса от краевой службы занятости, но и государственным финансированием на подготовку документов для регистрации дела. Кроме того, красноярцам дели необходимые консультации.

Ранее сообщалось, что объём хранимых в облаке данных омских компаний вырос в 3,5 раза.

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