5 ноября в Заксобрании Новосибирской области состоялись публичные слушания по проекту регионального закона «Об областном бюджете НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Участников обсуждения было больше, чем в прежние годы, в том числе благодаря возможности дистанционного подключения.

«Новые технологии позволяют нам дистанционно подключить большое количество участников слушаний удаленно – и глав муниципалитетов, и депутатов районных советов. Мы ни в коем случае не закрыли дорогу общественности. Это была установка комитета, чтобы все могли прийти, высказать свое мнение. Работа над бюджетом не будет ни в коем случае усечена, никто не будет ущемлен в возможности подавать свои предложения и корректировки», – прокомментировал заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарев, открывая слушания.

«Это наша хорошая традиция – обсуждать бюджет вот таким образом, – добавил первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО Андрей Панфёров. – Так можно выявить определенные стороны, на которые нам необходимо обратить внимание, во взаимодействии со всеми, кто связан с бюджетом, кто работает над его формированием».

Высокая база и сервисная направленность – что ударило по Новосибирску

Исходные установки формирования проекта бюджета в докладе «О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» огласил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

По его словам, проект бюджета рассчитан в соответствии с консервативным сценарием социально-экономического развития региона с учетом имеющихся ограничений на среднесрочный период, в том числе в результате негативного воздействия пандемии. Положительным симптомом глава регионального минэкономразвития назвал эмиссию акций новосибирскими компаниями на Московской бирже – но это может говорить и о том, что доступных кредитных ресурсов им уже не хватает.

В целом, согласно прогнозу министерства экономического развития Новосибирской области, валовый региональный продукт в 2020 году снизится на 8%, до 1,2 трлн рублей, и восстановиться до уровня 2019 года сможет только к 2023 году. Определенный эффект оказало и то, что в 2018-19 годах Новосибирская область развивалась достаточно динамично на фоне соседей по СФО и РФ в целом. «Кое-какие отрасли росли медленнее, например, сельское хозяйство. Или строительство – если брать средний уровень не по Сибири, а по России в целом», – прокомментировал Лев Решетников. Еще одним отягчающим фактором стала сервисная ориентированность экономики Новосибирской области («как и в любом высокоразвитом регионе или стране» – отметил министр), по которой и ударил в первую очередь коронакризис. Транспортные услуги потеряли 11%, остальные смогли стабилизироваться или даже вырасти.

Падение инвестиций в основной капитал оценивается в размере 18,5%, но здесь, по оценке Льва Решетникова ситуация начнет выравниваться уже в 2021 году. Промышленное производство в целом покажет небольшой рост, розничная торговля по итогам года может сократиться на 7%, а восстанавливаться начнет только с 2022 года. Сильнее всего «провалилась» строительная отрасль – Новосибирская область просела почти на 30%, в то время как среднероссийский показатель откатился всего лишь на уровень прошлого года. «В целом прогнозируем, что будем выходить на рост по основным показателям только через год», – отметил министр.

Также, по словам Льва Решетникова, 2020 год принес региону снижение скрытой безработицы: «Мы видим, что на биржи труда пришло 40 тысяч новых соискателей, в то время как компании показали 15 тысяч уволенных. Это значит, что на 25 тысяч скрытых безработных стало меньше – это произошло за счет структурных изменений».

Заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области Александр Козлов задал министру вопрос о том, почему так «просела» сельскохозяйственная отрасль, несмотря на то, что в предшествующие годы ей уделялось так много внимания. Лев Решетников ответил, что эта проблема носит глобальный характер и что сельхозпродукция это тот же товар, который надо продать и снижение покупательской способности дотянулось и до него. «Тем не менее, с точки зрения инвесторов мы видим, что именно у сельского хозяйства сейчас самый высокий потенциал – добавил он. – Экономисты прогнозируют, что мировой экономический центр в этом веке переедет из Европы в Азию – и тот, кто сможет Азию кормить, окажется в выигрыше. Да, нам пока далеко до того же Алтайского края, но нам есть куда расти».

Сколько стоит освободить от налогов ИТ-отрасль

Проект бюджета области на предстоящие три года представил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. отметив, что при расчете прогноза доходов была учтена оценка поступлений в доходную часть областного бюджета Новосибирской области в 2020 году. В результате, на 2021 год доходная часть областного бюджета Новосибирской области рассчитана в сумме 171 млрд 494,7 млн рублей со снижением к ожидаемому исполнению 2020 года на 11,7%, на 2022 год – 161 млрд 610,7 млн рублей со снижением на 5,8%, на 2023 год – 167 млрд 791,4 млн рублей с ростом на 3,8%.

На 2021 год налоговые и неналоговые доходы планируются с ростом к ожидаемому поступлению 2020 года 113,2% и составят 140,8 млрд рублей. При этом структура налоговых доходов в 2021-2023 годах не меняется. Основными доходными источниками областного бюджета Новосибирской области традиционно будут являться налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы по подакцизной продукции, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и налог на имущество организаций. Достаточно сильную потерю принесет решение Москвы об обнулении налога на прибыль для ИТ-отрасли – это минус 1,417 млрд рублей в областной бюджет. Вторым «выпадением» станет необходимость возместить местным бюджетам – в том числе городу Новосибирску – отмены ЕНВД с начала следующего года.

Из положительных итогов министр отметил мобилизацию работы ФНС, которая смогла взыскать в бюджет 2,73 млрд рублей недоимки. В то же время налогооблагаемая база (НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество) снизилась – в итоге исполнение бюджета показало, чт регион потерял порядка 14,5 млрд рублей изначально планируемого дохода.

За чей счет придется ужиматься – минстрой и минцифры теряют деньги

Депутат совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина напомнила министру о том, что в следующем году бюджет Новосибирска потеряет почти 1 млрд рублей из-за отмены ЕНВД. Виталий Голубенко отметил, что часть налогов город получит за IV квартал текущего года (это почти 21% от данной суммы), вторую часть – в виде дополнительных поступлений из регионального бюджета от тех плательщиков, которые перейдут на УСН, третью – через прямые трансферты городским округам, которые будут в 2021 году увеличены с 10% до 16,5%. В сумме это должно покрыть весь недобор.

При этом значительных межбюджетных трансфертов из Москвы в областной бюджет, вроде тех, что были в этом году, по словам главы минфина, ожидать не стоит. Федеральный бюджет сократил эту статью на 619 млрд рублей. Новосибирская область получит в 2021 году всего 30,67 млрд рублей безвозмездных поступлений, это более чем в два раза ниже показателя текущего года. Однако, отметил Виталий Голубенко, в проекте федерального бюджета на 2021 год финансовые ассигнования не распределены еще по 26 направлениям, что дает основания надеяться на существенную долю финансовых поступлений.

Расходы областного бюджета в представленном проекте закона на 2021 год планируются в сумме 180 млрд 674,6 млн рублей, на 2022 год – 165,5 млрд рублей, на 2023 год – 171,2 млрд рублей.

Приоритетными расходами остаются отрасли образования (35,2 млрд рублей или 25,8% от всех расходов бюджета), труда и социального развития (22,4 млрд рублей – 16,4%), здравоохранения (23 млрд рублей – 16,8%). В минусе остались министерство транспорта, потерявшее 5,5% финансирования и минцифры – у него минус 4,2% в следующем году.

Заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике ЗС Новосибирской области Сергей Титков сообщил о том, что непосредственно перед слушаниями депутаты активно обсуждали вопрос с медобслуживанием – по его оценке в 2023 году фонд ОМС будет забирать из регионального бюджета 26-27 млрд рублей и поинтересовался тем, можно ли эти расходы как-то распределить между муниципалитетами и регионом. Виталий Голубенко ответил, что ФОМС – это федеральная прерогатива и его доходы формируются из соответствующих отчислений, а затем корректируются в порядке межбюджетного регулирования. Нагрузка на областной бюджет ложится за счет неработающих или работающих по «серым» схемам граждан, а новые поликлиники помогут сократить очереди, что даст больше трансфертных платежей за счет федерального фонда.

Бюджет напрягается – и не из-за коронавируса

Дефицит областного бюджета в 2021 году планируется в размере 9,2 млрд рублей, или 5,1% от расходов. По словам министра, для региона эта сумма не рекордная. Но если прежде такой большой дефицит обеспечивался значительными переходящими остатками собственных средств, то в 2021 году он связан исключительно с ростом госдолга. «Сегодня мы формируем нашу бюджетную концепцию на том, что будем вынуждены идти на сверхплановые заимствования в объеме, существенно превышающем исходные базовые ориентиры», – подчеркнул Виталий Голубенко.

Он также добавил, что в этом году в доходную часть бюджета пришлось заложить более рискованные источники. Потому что расходы не должны превышать доходы – это обязательные условия межбюджетных трансфертов из федерального центра. При этом сокращать многие статьи нельзя чисто физически. В результате бюджет 2021 года обещает стать еще более «напряженным», чем в этом году – то есть доля «неприкасаемых» статей приоритетного характера в нем будет еще выше. К таким статьям министр отнес текущее содержание государственных и бюджетных учреждений, выравнивание местных бюджетов, поддержку определенных категорий населения, развитие АПК, обслуживание государственного долга и отчисления в резервный фонд. Общая доля этих статей составит 86% от всей расходной части, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 8 млрд рублей. Сильнее всего в процентном соотношении выросли статьи на обслуживание госдолга, которая прибавила 17,9% и резервный фонд, увеличившийся сразу на 265,4%. Именно из него могут быть выделены прибавки к зарплатам бюджетников, которые могут быть приняты между первым и вторым чтениями бюджета. «Социальные обязательства – по образованию, здравоохранению, защите семей с детьми и другие – основа бюджета Новосибирской области», – отметил Валентин Сичкарев. Он также напомнил о том, что на данном этапе в бюджете региона также ожидается существенное пополнение федеральными деньгами.

По словам главы минфина, 2020 год не стал революционным в вопросе «ужесточения» – тренд на рост доли приоритетных расходов наблюдается уже как минимум пять лет. И основным его двигателем стал не коронавирус, а майские указы президента Владимира Путина, где гарантировались соотношение между ростом экономики и индексацией зарплат в бюджетной сфере, рост числа мест в школах и детсадах, социальной поддержки населения и так далее. «Сегодня почти треть наших граждан получают те или иные меры поддержки из бюджета» – сообщил Виталий Голубенко. На эту статью в 2021 году планируется выделить 21,6 млрд рублей, часть из которых – федеральные деньги.

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко напомнил обоим докладчикам о том, что все приведенные выше показатели рассчитываются «в среднем по области», в то время как расслоение между «городом» и «деревней» в Новосибирской области с каждым годом становится все сильнее. Лев Решетников в ответ сообщил о том, что минэкономразвития уже достаточно давно стимулирует предпринимателей работать вне столичной агломерации, а также о том, что Новосибирская область последние годы была едва ли не единственным регионом за Уралом, показывавшим стабильный рост населения. То есть говорить о том, что весь рост – это высасывание мегаполисом человеческих ресурсов вокруг себя, не стоит. Виталий Голубенко в свою очередь добавил, что отъезд молодежи из деревень из-за того, что там нет «цивилизации» – это устаревший стереотип и сейчас главный мотиватор сменить место жительства, особенно для молодых людей, это отсутствие рабочих мест и перспектив. Но просто построить по заводу в каждой деревне – не вариант, нужно также учесть, сможет ли местный бюджет поддерживать их, сможет ли предприятие найти рынок сбыта для своей продукции и еще много чего.

Комментируя итоги слушаний и предложения по бюджету на предстоящий период, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив констатировал, что нужно сконцентрировать ресурсы для здоровья людей, направить финансы в сферу здравоохранения. «Когда пройдем всю эту заразу, тогда уже будем смотреть все остальное», – резюмировал он.

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