Оперативный штаб: 176 новосибирцев заболели коронавирусом за сутки

Как сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, 6 ноября в регионе заболело 176 человек. Всего с COVID-19 зарегистрирован 18 381 случай заражения среди новосибирцев.

В оперативном штабе по региону также сообщили, что коронавирусная инфекция выявлена у 1 181 ребёнка. Из медучреждений выписали 15 124 пациента, а за сутки – 171 человека.

От осложнений инфекции в Новосибирской области умерли ещё три человека – женщины в возрасте 69 лет. Всего из-за болезни в регионе скончалось 612 человек.

В Красноярском крае за прошедшие стуки заболело 317 человек (всего 28 279), выздоровело 302 пациента (всего 20 953), умерло восемь человек (всего 715). В Алтайском крае зарегистрировано 229 новых случаев заболевания (всего 20 568), из больниц выписали 173 человека (всего 17 261), скончались 8 человек, в том числе 5 – непосредственно от осложнений коронавирусной инфекции (всего 844, из них от коронавируса – 416).

Напомним, 6 ноября мэр Анатолий Локоть сообщил, что в Новосибирск прибыл самолёт с антибиотиками.

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