ЖК «Акация на Ватутина» – беспроигрышное вложение денег в Новосибирске

Вложения в недвижимость сегодня остается самым надежным средством сбережения денег. Потенциальным инвесторам стоит присмотреться не только к элитному жилью, которое по определению ограничивает круг желающих разместить свободные средства, но и к более экономным вариантам. Тем более, что на рынке Новосибирска появились достаточно достойные предложения. «Континент Сибирь» узнал, в какую недвижимость можно вложить деньги, чтобы их не потерять, и даже заработать на этом.

По данным аналитического центра НАФИ, на начало 2020 года 40% россиян считает, что недвижимость по-прежнему возглавляет список наиболее выгодных способов вложения денег. Управляющий инвестициями в недвижимость, основатель агентства Indriksons.ru Игорь Индриксонс, подтверждает тренд роста спроса на недвижимость. «Сейчас покупают абсолютно все – и подъездами, и этажами. И не только с целью инвестирования, сколько с целью сбережения. Люди научены на протяжении многих поколений: если ты живешь в России, в любой экономической турбулентности в конце у тебя останутся только квадратные метры».

Аналитики исследовательской компании «Елка Девелопмент» пришли к выводу, что доход от инвестиций в новостройки в Новосибирске выше дохода от годового депозита. На протяжении последнего года наблюдается рост индекса доходности. Рост по всем категориям составил от 20 до 62%, максимум — в категории двух- и трехкомнатных квартир, минимум — в категории четырехкомнатных.

По данным аналитиков «Елки Девелопмент», средний рост цен по новостройкам за год в Новосибирске составил 12,6%, вторичка подросла на 11,5%. Ожидаемо, быстрее всего в цене растут одно- и двухкомнатные квартиры.

Наиболее ликвидные квартиры – в центральных локациях, в районах с развитой инфраструктурой и транспортной логистикой. Так, по данным аналитической службы ГК «Расцветай», стоимость квадратного метра в новостройках компании в среднем увеличивается на 15% в год.

Если при покупке жилья важно получить приемлемое качество по демократичной цене, стоит обязательно рассматривать варианты квартир в панельных новостройках.

Сегодня панельное домостроение переживает второе рождение. Технологии постоянно совершенствуются, повышается и комфортность проживания в таких домах.

Важный факт для инвесторов – панельные дома строятся быстро, менее чем за год, а значит, если квартиры в них покупаются на стадии котлована для последующей перепродажи или сдачи в аренду, период окупаемости такого инвестиционного проекта будет намного меньше.

Большинство базовых конструктивных элементов, таких, как стены и межэтажные перекрытия, производятся на специализированных предприятиях, где все процессы – автоматизированны, что сводит к минимуму брак или ошибки, обусловленные человеческим фактором. Панели и другие конструкции изготавливаются в цехах по проверенным технологиям и с налаженным контролем качества. Кроме того, панельная технология позволяет строить даже в морозы, что дает возможность не останавливать строительство в зависимости от погодных условий. Среди плюсов так же можно назвать равномерную просадку панельных домов, что позволяет делать ремонт сразу, как только дом сдан. Проемы для дверей и окон в «панельках» всегда стандартные, что облегчает выбор готовых дверей и окон, экономию обеспечивает отсутствие необходимости в заказе нетипичных моделей.

Минусом можно назвать недостаточный уровень звукоизоляции. Но это относится и к технологии – монолит-кирпич. Улучшить звукоизоляцию помогают современные технологии – панели оптимальной толщины и инновационные звукоизоляционные материалы.

Ценообразование во многом зависит от расположения, инфраструктуры и перспектив развития территории. Если, например, рядом расположена станция метрополитена, то квартира в «панельке» может показаться более предпочтительной, чем жилье в кирпичном доме, который находится на значительном удалении от центральной части города.

В начале 2020 года ГК «Расцветай» вывела на рынок бренд «Акация» в классе «доступное жилье». За этот короткий период девелоперская компания заявила о себе как о сильном игроке в этом сегменте, сдающем жилье раньше заявленного срока. Буквально за семь месяцев, точнее на четыре месяца с опережением графика, в нескольких минутах езды от станции метро «Заельцовская» по быстровозводимой технологии построен 17-этажный панельный дом – ЖК «Акация на Красногорской».

В апреле этого года открылись продажи в ЖК «Акация на Ватутина». Сейчас покупатели могут приобрести квартиры доме №2 и в трех секциях дома №1. Новый объект класса «доступное жилье» возводится в Кировском районе, в 1,8 км от станции метро «Площадь Маркса», до которой на общественном транспорте всего четыре остановки.

По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в условиях нестабильной рыночной ситуации строящийся ЖК «Акация на Ватутина» — надежный способ сохранить свои деньги. «Несмотря на все кризисы, за последние 30 лет цена на недвижимость росла в 1,5 раза быстрее инфляции. А если учесть, что она приносит еще и арендный доход, то становится понятно, почему подавляющее большинство опрашиваемых ВЦИОМ считают ее самым надежным способом вложения своих сбережений», – объясняет эксперт.

ЖК «Акация на Ватутина» состоит из четырех 17-этажных панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии строительства. Яркие фасады жилого комплекса разбавят монотонность ежедневных пейзажей и станут настоящим украшением данной локации. Еще одно преимущество ЖК – большое количество парковочных мест.

В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса – остановка «Лыжная база», от которой отходит 20 маршрутов общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за шесть минут), а в трех минутах езды в другую сторону — ТРЦ МЕГА с гипермаркетом «АШАН» и «ИКЕА». Рядом с жилым комплексом выезд на Бугринский мост, который обеспечивает свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

В пределах квартала — супермаркеты, аптеки, детские сады, школы, детская и взрослая поликлиники. Еще один замечательный плюс, который оценят жителя пыльного мегаполиса, – соседство ЖК «Акация на Ватутина» с парком культуры и отдыха «Бугринская роща» и действующей лыжной базой. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе позволят отдыхать и укреплять здоровье, как детям, так и взрослым.

ЖК «Акация на Ватутина» возводится при участии ПАО Сбербанк по проектному финансированию, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства. Для тех, кто выбирает жилье для себя, напомним, что предоставление льготной ипотеки продлили до 1 июля 2021 года.

В октябре девелоперская компания «Акация» открыла продажи ЖК «Акация на Лежена», расположенного в 900 метрах от станции метро «Золотая Нива». Жилой комплекс состоит из трех 17-этажных панельных домов. Срок сдачи — 1 квартал 2023 года.

Компания располагает собственным земельным фондом. В портфолио застройщика — более 65 тыс. кв. м. строящихся объектов.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

улица Семьи Шамшиных, 64, офис 607

телефон +7 (383) 258-77-44

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