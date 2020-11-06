Штраф за задержку с биоматериалами в «Инвитро» объяснили «беспрецедентно высоким спросом на ПЦР-тесты»

Заельцовский районный суд Новосибирска оштрафовал на 100 тыс. рублей компанию «Инвитро-Сибирь», которая опоздала с отправкой в Омск результатов анализа присланного ранее для тестирования на коронавирус биоматериала.

Ранее в новосибирскую компанию «Инвитро», куда сейчас присылают биоматериал на анализ из всех регионов Сибири, поступили мазки из слизистой и носоглотки пациента из Омска. Компания провела тест на РНК коронавируса SARS-CoV-2, однако результат отправили обратно в омское управление Роспотребнадзора позднее положенных нормативом сроков.

Суд посчитал, что медицинская компания нарушила часть вторую ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов). «Инвитро-Сибирь» была оштрафована на 100 тыс. рублей.

Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор «Инвитро-Новосибирск» Александр Хамидулин, незначительная задержка по срокам, в частности, по передаче сомнительных проб для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора была допущена компанией «из-за беспрецедентно высокого спроса на ПЦР- исследования». «Ни для кого не секрет, что с самого начала пандемии государственные и частные лаборатории работают на максимуме своих возможностей. Отклонение от регламентных сроков и планов может встречаться на всех этапах борьбы с пандемией, это специфика ситуации, сложившейся последние месяцы», — пояснил Александр Хамидулин.

Рассматривавшийся в суде инцидент произошел в августе текущего года, со второго же октября лаборатория «Инвитро» получила право не перепроверять положительные результаты исследований на новую коронавирусную инфекцию в лаборатории Роспотребнадзора.

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