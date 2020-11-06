Новосибирскими парками займется экс-глава томского дорожного департамента

Андрей Былин покинул пост руководителя муниципального автономного учреждения Новосибирска «Городские парки культуры и отдыха».

Как сообщили «Континенту Сибирь» в муниципальном учреждении, его возглавил бывший томский чиновник Сергей Аушев. Новое место работы экс-главы учреждения Андрея Былина в «Городских парках культуры и отдыха» назвать затруднились. До последнего времени Сергей Аушев возглавлял департамент дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска. Сейчас эта должность вакантна.

Напомним, МАУ «Городские парки культуры и отдыха», которое возглавил бывший директор ПКиО «Березовая роща» Андрей Былин, было создано в феврале текущего года. В сентябре текущего года, согласно постановлению мэра Новосибирска, МАУ было реорганизовано путем юридического присоединения к нему ряда городских парков. В частности, в учреждение вошли ПКиО «Михайловская набережная», «У моря Обского», «Заельцовский», «Первомайский», «Бугринская роща», «Сосновый бор» и «Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова».

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