28-29 ноября состоится уже третий по счету онлайн-форум BIZSIB. Организатор мероприятия — коммуникационное агентство ZERNO, основанное Даной Суслиной и Артемом Галимовым.

«После проведения двух форумов мы уже знаем, о чем думают и переживают предприниматели. Мы объединяем разные ниши: возможно, они продумают какие-то совместные решения. На грядущем форуме мы планируем показать, что происходит в бизнесе», — поделился организатор онлайн-форума, сооснователь коммуникационного агентства ZERNO Артем Галимов. Он также подчеркнул, что на BIZSIB реальные предприниматели рассказывают о своих кейсах и показывают прозрачную картину своего дела.

Среди тем, которые предполагается обсудить в рамках форума:

— «Проблемы и боли малого бизнеса: как выйти победителем из этой схватки?»

— «Как создать франшизу и стать №1 в своем рынке в кризис 2020-21»

— «Почему нет продаж? Секреты отдела продаж с оборотом 12 млрд рублей в год»

— «Как новосибирский предприниматель открыл производство в пандемию и заработал 100 млн. руб».

На сегодня в форуме уже заявлены следующие спикеры:

— Дмитрий Левицкий (Москва), ресторатор, основатель HURMA Group of Companies («Дорогая, я перезвоню…», «Meat Puppets, «Вин’в’уд», «Take It Easy» и другие), идейный вдохновитель и соорганизатор «Gastreet»

— Екатерина Уколова (Москва), один из наиболее известных специалистов по продажам в России, построила 5000 отделов продаж в 1000 различных нишах.

— Денис Иванов (Новосибирск). Владелец и основатель заведений кафе и ресторанов: сеть пивных ресторанов BEERMAN, сеть «Чашка кофе», ресторан-пивоварня BEERFACTORY, Krombacher Beer Kitchen и др. Многократный лауреат национальной премии «Пальмовая ветвь» за лучшую ресторанную концепцию страны.

— Артём Парфёнов (Новосибирск). Основатель компании VASCO. Преодолел двойной кризис: пандемию и пожар на производстве.

— Антон Короткий (Беларусь), №1 в Беларуси по бизнес-ивентам. Организатор самой крупной в истории Беларуси конференции «Бизнес-Пробуждение».

«Мы составляем программу так, чтобы дать возможность участникам перенять идеи у тех, кто смог реализовать крутой кейс, образ мышления тех, кто остается на плаву, держится и развивается, тех, кто существует в стартап-индустрии или маркетинге.

Нет готовых палочек-выручалочек, но мы собрали на площадке людей, которые могут натолкнуть на идею, как возродиться, адаптироваться и укрепить свой бизнес», — рассказала сооснователь коммуникационного агентства ZERNO Дана Суслина.

Напомним, что первые два бесплатных онлайн-форума BIZSIB прошли в апреле и июне 2020 года. Его участниками стали предприниматели, владельцы бизнеса, специалисты со всей Сибири. BIZSIB можно считать самым крупным онлайн-форумом по бизнесу, основанному в Новосибирске.

По словам организаторов, предыдущий форум получил более 80 000 просмотров трансляции во «Вконтакте» и более 4000 просмотров на YouTube. За 3 дня конференции перед участниками выступило порядка 50 спикеров.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте BIZSIB 3.0.

18+

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.