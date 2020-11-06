Горняки шахты в Кузбассе массово заразились коронавирусом

Более 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили среди сотрудников разреза «Виноградовский» в Беловском районе Кемеровской области. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребназдора по региону Маргариту Новосёлову 6 ноября.

Как сообщила специалист в ходе брифинга в пятницу, такие результаты были получены после планового скринингового обследования, которое провели по желанию руководства шахты.

«При скрининговом обследовании было выявлено более 70 человек», — сообщила Маргарита Новосёлова.

Специалист отметила, что ни у кого из заражённых нет симптомов заболевания. Также, по её словам, о вспышке речи пока не идёт.

По последним данным, в Кемеровской области зарегистрировано 16 412 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, последний суточный прирост составил 196 человек. Умерли 257 пациентов, за сутки на 5 ноября – пять человек. Выздоровели 11 822 человека (242 за сутки).

Напомним, на днях мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о массовом заражении коронавирусом среди сотрудников городской администрации.

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