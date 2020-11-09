В первом квартале 2021 года у сибирских официальных дилеров марки Mercedes—Benz должен появиться новый S-Класс. Флагман модельного ряда бренда интересен тем, что стал воплощением действующих технологий марки, новых подходов к активной безопасности и комфорту.

У себя на родине, в Германии, новый S-Класс стал доступным для заказа с середины сентября, а к концу года он начнет поступать к дилерам. Новинка — знаковый автомобиль для марки. И не только потому, что речь о флагмане. К S-Классу у покупателей марки особенно высокая лояльность. Так, в Западной Европе около 80% из тех, кто прежде ездил в S-Классе, вновь делают выбор в пользу этого же автомобиля. Примечательно и то, что в мировом масштабе активнее продается седан S-Класса с удлиненной колесной базой: примерно 9 из 10 покупателей предпочитают именно его.

Ценности модели остались прежними. В самой компании, презентуя S-Класс, акцентировали внимание на том, что в новом седане «притягательная роскошь сочетается с максимально возможной безопасностью и комфортом».

Внешне автомобиль выглядит динамично, но при этом сразу понятно, что речь идет именно о представительском автомобиле. Обладая коротким свесом спереди, длинной колесной базой, а также сбалансированным свесом сзади, S-Класс предстает в образе классического седана с атлетичным обликом.

Совладелец компании «Евразия-Премиум» (официальный дилер Mercedes—Benz в Омске) Марк Фридман среди ключевых особенностей нового автомобиля отмечает технологичный интерьер с огромными экранами, завораживающими подсветками, как в космическом корабле. «Салон S-Класса, на мой взгляд, с высокой вероятностью станет образцом для подражания в автоиндустрии и главным героем многочисленных историй в Instagram и TikTok», — считает собеседник издания.

И действительно, в салоне новинки дизайнеры попытались создать атмосферу комфорта и уюта, напоминающую зону отдыха первого класса, проникнутую идеей элегантности, благородства и легкости. Одной из наиболее ярких и интересных деталей стала здесь приборная панель — благодаря своей новой архитектуре, современному оформлению поверхностей и эргономичному расположению дисплеев. С учетом пандемии марка сделала упор и на собственной эффективной системе фильтрации воздуха.

Апогея достигла «диджитализация» салона. В салоне может быть размещено до пяти дисплеев. В качестве опции предлагаются два разных проекционных дисплея. Причем более крупная версия проекционного дисплея работает с дополненной реальностью.

В новом поколении S-Класса салон уже окончательно превращается в третье основное место пребывания владельца — место его уединения между домом и рабочим местом. Почти все влияющие на комфорт габариты в обоих вариантах S-Класса, с короткой и длинной базой, улучшились как на передних, так и на задних сиденьях. Соответственно, усилилось ощущение еще большего простора в салоне. Комфорту на передних сиденьях способствуют электромоторы общим числом до 19 штук — цифра, указывающая на техническую изощренность конструкции сидений. Однако комфорт здесь — это только один из аспектов: ключевая роль отводится сиденьям и в обеспечении безопасности.

В новом S-Классе предусмотрено десять разных программ массажа. Используя генерирующие вибрацию электромоторы, они способны повысить действенность теплого расслабляющего массажа с эффектом разогретых камней. Для этого функция подогрева сидений комбинируется с надувными воздушными камерами активных мультиконтурных сидений. Надувные камеры расположены теперь ближе к поверхности сиденья, а значит, управлять ими и ощущать их воздействие можно теперь еще лучше.

Пять различных вариантов задних сидений дают возможность сконфигурировать заднюю часть салона S-Класса еще определеннее — как зону для работы или как зону для отдыха. Новинкой здесь является дополнительная подушка с подогревом на подголовнике, доступная для обоих задних сидений с электрорегулировкой. Значительно усовершенствованы также диапазон регулировки и угол наклона сиденья переднего пассажира в конфигурации «Личный водитель», а также расположенного за ним сиденья с функцией спального места.

Флагманы марок традиционно являются и самыми «умными» с точки зрения различных электронных систем. Среди них можно выделить функцию подруливания колес заднего моста с большим углом их поворота. Активная подвеска способна теперь, распознав угрозу бокового столкновения, приподнимать кузов непосредственно перед самим столкновением. А усовершенствованная система помощи при парковке обеспечивает водителю еще более эффективную поддержку при маневрировании. На серийной основе в автомобиле применяется пневмоподвеска с непрерывным регулированием силы амортизации ADS+. Тесная сетевая интеграция всех систем подвески и систем регулирования динамики обеспечивает максимум устойчивости при движении и безопасности.

Интересной опцией модели является электронный ассистент салона MBUX, который призван распознавать и предугадывать теперь самые разнообразные намерения водителя и пассажиров включить, выключить или отрегулировать что-либо. Интерпретируя изменения направления головы, движения рук и язык тела, он отвечает на это активацией соответствующих функций автомобиля. Ассистент салона MBUX не только обеспечивает комфорт управления, но и оказывает поддержку в области безопасности. Так, если на переднем пассажирском сиденье камера распознает наличие детского сиденья и при этом непристегнутый ремень безопасности, то ассистент обратит внимание водителя на это еще до начала поездки.

Интересной опцией модели является электронный ассистент салона

Ценник на автомобиль в России пока не известен, но по словам дилеров, ожидается, что он будет выше, чем у текущего поколения модели. В Германии S-Class доступен в пяти различных версиях, все они стоят порядка 100 000 евро. Цена базовой версии S-Class — S350d — составляет 93 438 евро за вариант со стандартной колесной базой и 96 094 евро за версию с длинной колесной базой. Такой автомобиль оснащен 2,9-литровым 286-сильным дизельным двигателем, разгон с места до 100 км/ч у такой версии занимает 6,4 секунды.

Для сравнения: стоимость «семерки» BMW составляет от 6,5 млн рублей в короткой версии и от 8,25 млн рублей в длиннобазном варианте. При этом по итогам 9 месяцев 2020 года в СФО, согласно данным «Автостат Инфо», было зарегистрировано 25 новых автомобилей S-Class против 36 новых автомобилей BMW 7-Series, одной Audi A8 и двух Lexus LS. Тем интереснее, как изменится расстановка сил после появления нового S-Class. По словам Марка Фридмана, автомобиль ожидается в I квартале 2021 года.

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