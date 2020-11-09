В 2020 году новым руководителем Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) стал ЕВГЕНИЙ РУДОЙ. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал о том, как университет взаимодействует с аграрными предприятиями региона, что изменилось в условиях пандемии и в чем состоит долговременная стратегия на пути к вузу модели 3.0.

5-6 ноября в ГПНТБ СО РАН прошла международная научная конференция «АГРОНАУКА-2020», объединившая в одном интернет-эфире передовые достижения ученых Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук и Новосибирского государственного аграрного университета. По словам Евгения Рудого, суммирование усилий ученых десяти профильных НИИ СФНЦА РАН и университета — долговременная стратегия на пути к вузу модели 3.0.

— Евгений Владимирович, долгие годы мы гордились тем, что Россия отошла от аграрного «профиля», а мы, ее жители, допрыгнули «от сохи» до космоса. Правда, с ассортиментом продуктов питания в победные для науки времена было неважно. Сейчас, в период санкций, контрсанкций и мирового локдауна, мы уверены в бесперебойном и универсальном снабжении даже самой экзотической едой, и при привычном уже постулате об иностранном происхождении всех окружающих нас вещей и бытовых приборов не придаем значение тому, что животноводство и растениеводство легко обеспечивают национальную безопасность и импортозамещение. Мы снова стали аграрной страной?

— Сельское хозяйство динамично развивается, что уже невозможно без науки и технологий. Неоднократно мы слышали из уст президента РФ Владимира Путина и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о том, что отрасль ежегодно дает прирост валового продукта, в ней происходят качественные изменения. За продовольственную безопасность можно не переживать. Но есть и трудности. Наши успехи во многом базируются на иностранных технологиях (прежде всего, я имею в виду селекционные достижения), и зарубежной технике. Кроме того, подготовка кадров пока отстает от современного уровня технологий. Это два момента, за которые отвечают аграрные вузы и научные учреждения. Для нас это вызов, на который мы должны немедленно отвечать.

— А как экономист вы взяли на себе еще более тяжелую нишу, приняв участие в разработке стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области на период до 2025 года. Так что в каком-то смысле вы ответственны за все! Какие примеры синергетического эффекта вы можете привести?

— Мы не разделяем аграрную науку и аграрное образование — это две стороны одной медали. К сожалению, агронаука не так развивалась, как могла бы — вы помните вольное обращение с завоеваниями генетиков и селекционеров. В это же время и аграрные вузы развивались по устаревшей модели 1.0 — в университетах осуществлялась только подготовка кадров. В Европе с XIX века университеты развивались по Гумбольдтовской модели — это наука и образование. Но и эта идея устарела. Сегодня во всем мире реализуется модель 3.0, когда вуз берется не только за научные разработки и образование, но и за коммерциализацию полученных знаний. Мы пока в самом начале этого пути, усиливаем интеграцию с научно-исследовательскими институтами, активизируем взаимодействие с сельхозтоваропроизводителями. Приходящие из научной среды педагоги — хорошо, но лучше, когда научная работа внедрена непосредственно в образовательный процесс. Магистранты и аспиранты должны непосредственно формировать свои навыки в исследовательских лабораториях. А руководить процессом должен наставник, который сам занимается наукой, знает современные методы исследования, получает научные результаты. Этому может способствовать совместная программа развития научно-образовательной деятельности между аграрным вузом и научными организациями. В связи с этим мы рассчитываем на участие в программе стратегического академического лидерства, а также на совместную работу в создаваемом в регионе Сибирском биотехнологическом научно-образовательном центре мирового уровня. Уверен, что от совместной, синхронной работы вузов и научных организаций в этой области выиграет и аграрная отрасль.

Исторический пример такого синергетического эффекта — Wageningen University and Research Centre в Нидерландах. Университет присоединил к себе десять научно-исследовательских институтов, получил мощный импульс для развития агронауки и образования. Сейчас Вагенингенский университет в Европе № 1 среди вузов аграрного профиля. У нас, конечно, свой путь — мы не предлагаем объединить разные организации юридически. Мы рассчитываем лишь на общую программу, которую согласуют оба министерства. Если студенты, начиная с бакалавриата, станут работать в лабораториях, они прочувствуют вовлеченность и поверят в карьерный рост, а в результате — останутся в науке. Уже сегодня мы таких студентов поощряем — даем им повышенную стипендию. Помогаем и аспирантам. Эффект есть — за два года выросло число поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований грантов. В прошлом году поддержали два, а в этом — уже пять.

— Вы — один из самых молодых ректоров Новосибирска. К тому же, человек независимый — доктор экономических наук, преподающий историю методологии науки, находится «над схваткой» чисто аграрных дисциплин. Как оцениваете текущее состояние дел в университете, что планируете изменить?

— В этом году Новосибирскому государственному аграрному университету 85 лет, я — 21-й ректор. Мы не теряем исторических связей, практикуем эволюционное развитие. Конечно, времена переживали разные, ректорам приходилось отзываться на вызовы времени. И все же мы всегда развивались и прирастали — никогда не стояли на одном месте. Совершенствовали материально-техническую базу, развивали внеучебную деятельность, творческие направления. У нас выдающиеся выпускники, назову нескольких из них: Николай Харитонов — депутат Государственной думы РФ семи созывов, Виктор Кресс, Егор Борисов — сенаторы Совета Федерации РФ, Андрей Шимкив — председатель ЗС Новосибирской области, Юрий Бугаков — председатель племзавода «Ирмень» герой социалистического труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Роман Власов — двукратный олимпийский чемпион, Екатерина Гризанова — лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых. За годы работы для предприятий АПК и смежных отраслей университетом подготовлено более 70 тысяч специалистов, многие стали руководителями и собственниками профильных компаний. Мы также гордимся нашим профессорско-преподавательским составом — более 100 докторов наук и профессоров, академики и члены-корреспонденты РАН, в общем количестве более четырех сотен с учеными степенями и званиями. В университете ведутся исследования, опережающие время. Вот лишь некоторые из них.

Во-первых, создание биологических инсектицидов и акарицидов, создание пробиотических препаратов для растениеводства и животноводства.

Во-вторых, разработка технологий биологической защиты овощных и плодово-ягодных культур для повышения эффективности, устойчивости и экологической безопасности растениеводческого производства.

В-третьих, разработка технологии ускоренного семеноводства новых для России овощных культур и сортов, используемых в качестве функциональных продуктов питания.

В-четвертых, создание региональной системы оценки генетического потенциала черно-пестрого скота сибирской популяции.

В-пятых, генетические маркеры в животноводстве.

В-шестых, изучение микробиологического, химического и биохимического состава органических удобрений на основе куриного помета и его влияние на продуктивность кормовых культур, биологические, биохимические и микробиологические показатели почвы.

В-седьмых, разработка инновационных технологий получения экологически чистой и безопасной органической продукции, животноводство с применением микробиальных препратов.

— Дело за малым — найти специалистов, которые возьмутся за коммерциализацию новых разработок и научных открытий! Что для этого нужно?

— Мы возвращаемся к необходимости модели 3.0. Как это работает на Западе? Там предлагают готовое пакетное решение, в которое «зашиты» технология решения заявленной проблемы, протокол эксплуатации и консалтинг. У нас все звенья разорваны. Ученый занимается генерацией знания. Кто-то другой делает прототип, отрабатывает его. Третий пытается сделать продут, отработать и упаковать его. Четвертый выясняет, где и кому его можно реализовать. А общего инновационно-внедренческого сектора нет. Поэтому мы пока не можем работать непосредственно с бизнесом. Агротехнопарк пока тоже не помог. Необходимо создание центров трансферных технологий.

— Как университет взаимодействует с аграрными предприятиями региона, с кем плотнее всего сотрудничаете, кому больше всего готовите кадров?

— Мы работаем (и гордимся этим) с одним из флагманских предприятий агропрома — ЗАО Племзавод «Ирмень». Важно, что наши ученые помогают ЗАО Племзавод «Ирмень» в области молочного животноводства. По племенной работе мы также сотрудничаем с ООО «Толмачевское». Мы помогаем тепличным комбинатам в области защиты растений. Работаем по оздоровлению сельскохозяйственных предприятий от лейкоза крупного рогатого скота. А на территории университета по принципам ГЧП уже два года действует Исследовательский центр аквакультуры. Мы готовы браться за решение вопросов в области мясного скотоводства, молочного животноводства, растениеводства и ветеринарии — во всех этих направлениях мы накопили достаточные компетенции.

— В период пандемии и локдауна сельское хозяйство находилось на особом счету. Во-первых, остановка в этой отрасли невозможна, во-вторых, из-за удаленности сельхозпредприятий от мест скопления людей, и в-третьих, потому что на птицефабриках и в полях и без того осуществляется жесточайший контроль эпидемситуации. И все же — как пандемия и экономический кризис повлияли на отрасль, заметили ли вы на себе это влияние?

— Кризис привел к росту сельхозпродукции. Производственные процессы никак не зависят от эпидемиологической ситуации — корове не скажешь, что мы переходим на удаленку. Курица не поймет, если ей предложить потерпеть пару месяцев. Отрасль продолжала развиваться. Тем более закрытие границ привело к снижению импорта, что привело к повышению спроса на отечественную продукцию на внутреннем рынке. Рост курса валют негативно повлиял на экономику в целом, но для сельского хозяйство это, можно сказать, благо — создается еще один барьер в пользу отечественной продукции. А что касается образовательного процесса — конечно, повлияло. Мы, как и все, были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. И довольно быстро нам удалось адаптироваться. Мы рассчитываем, конечно, что вирус победят, и мы сможем вернуться к очным занятиям, но от наработок в дистанционке не откажемся. Теперь мы спокойно подключаем специалистов непосредственно с предприятий — зоотехники, агрономы, что называется, без отрыва от производства показывают и рассказывают о тех операциях, которые они сейчас выполняют. Это живой пример того, как можно вести подготовку с использованием новых технологий.

Программа международной научной конференции «АГРОНАУКА-2020» тоже подчеркивает важность и масштабность решаемых с помощью ВКС задач. Модераторы находятся в ГПНТБ СО РАН, докладчики раскиданы по всей стране. Благодаря такой географии и минимизации временных и финансовых затрат на перемещения мы смогли сделать максимально глубокий и представительный анализ всех основных направлений. Заявлено шесть секций, от полевого опыта до перспектив высшего образования. Вот лишь название некоторых: земледелие, растениеводство и кормопроизводство, рациональное природопользование; животноводство, зоотехния и ветеринарная медицина; инновационные направления развития технологий и технических средств механизации сельского хозяйства и перспективы научно-технологического развития переработки сельскохозяйственного сырья. Результаты нашей работы будут доступны и после завершения конференции, а для представления результатов научной деятельности мы запускаем специальный портал.

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