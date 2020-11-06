В Бурятии завершили расследование по делу о смертельном ДТП с участием экс-главы местной ЕР

Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия завершило уголовное дело в отношении бывшего вице-спикера Народного Хурала и экс-руководителя регионального отделения ЕР Баира Жамбалова, сбившего насмерть 17-летнюю девушку в январе. В ближайшее время дело передадут в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения.

Как рассказали в пресс-службе ведомства 5 ноября, вечером 5 января Жамбалов возвращался с рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ на своём автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Двигаясь со скоростью как минимум 140 километров в час, он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу в районе трассы возле села Батурино Прибайкальского района.

С места происшествия обвиняемый скрылся, а девушка умерла в больнице от полученных травм.

«С учетом активного противодействия стороны защиты, попыток другого человека, находившегося в компании депутата, оговорить себя, а также неочевидного характера дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу в ходе предварительного следствия назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено 5 осмотров места происшествия, после чего организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода», — рассказали в следственном комитете.

Кроме того, по делу проводили обыски и выемки и другие следственные мероприятия, а также осматривали транспортные средства. В результате была собрана доказательная база. С материалами дела уже ознакомились потерпевший и его представитель, сейчас их изучают обвиняемый и его защитники.

Уголовное дело в ближайшее время направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Баир Жамбалов был заместителем председателя Народного Хурала Республики Бурятия с 2018 по 2020 год, руководил местной фракцией «Единой России». Кроме того, он избирался депутатом Народного Хурала третьего созыва.

По данным ruspekh.ru, по делу о смертельном ДТП Жамбалова задержали 25 апреля. Известный в Бурятии предприниматель Галус Пилосян попытался взять вину на себя, утверждая, что находился за рулём в момент аварии. На бизнесмена завели уголовное дело, которое было вскоре прекращено. Из-за скандала в связи с ДТП 6 мая депутаты Народного Хурала проголосовали за снятие Жамбалова с должности вице-спикера парламента.

Напомним, в ноябре бывший мэр Рубцовска получил условный срок за крупное мошенничество.

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