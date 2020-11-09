С января по июль микрофинансовые организации СФО выдали займов субъектам МСП на сумму почти 2,3 млрд рублей. Объем кредитования вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом более чем 95% всех займов, выданных бизнесу, как по объему, так и по количеству, пришлись на госфонды микрофинансирования. В каких субъектах СФО фонды по факту лучше всего поддержали региональный бизнес и чей пример может быть взят на вооружение — в материале «Континента Сибирь».

Рассматриваемая динамика связана с тем, что большинство государственных МФО в регионах Сибири скорректировали свои кредитные продукты и их условия для поддержки малого и среднего бизнеса во время действия карантинных мер. Сюда можно отнести, например, специальные программы кредитования для предприятий из перечня отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. В эту программу включились не только банки, но и микрофинансовые организации, выдающие займы по ставке от 1% до 3% годовых. При этом в первые месяцы действовал льготный период по ставке 0% годовых. Такие займы государственные фонды выдавали для выплаты зарплат сотрудникам, на закупку сырья, оплату налогов, страховых взносов и на другие цели.

Частный или государственный кредитор?

Напомним, что МФО для бизнеса, как частные, так и государственные, работают в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Государственная микрофинансовая организация создается субъектом Российской Федерации и функционирует в соответствии с требованиями, установленными минэкономразвития РФ. Такие организации получают бюджетные субсидии в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Условия предоставления микрозаймов государственными МФО также регламентируются Минэкономразвития РФ. Так, например, процентная ставка по микрозаймам зависит от действующей на дату заключения договора микрозайма ключевой ставки Банка России, что позволяет предоставлять микрозаймы по минимальным ставкам.

Показатели деятельности МФО по выдаче займов для юридических лиц и ИП по итогам 1 полугодия 2020 года (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года). Данные: Банк России Зарегистрированные на территории региона МФО Количество договоров займа (ед.) Объем предоставленных займов (млн рублей) Регион Всего МФО В том числе государственные фонды Всего МФО В том числе государственные фонды Всего МФО В том числе государственные фонды Алтайский край 34 (-15%) 1 225 (+25%) 214 (+45%) 422,7 (+47%) 417,2 (+59%) Иркутская область 53 (-12%) 17 276 (-10%) 275 (-10%) 368,4 (+19%) 367,9 (+19%) Кемеровская область 33 (-8%) 2 107 (+155%) 97 (+155%) 226,6 (+218%) 219,8 (+248%) Красноярский край 46 (-16%) 1 112 (+9%) 109 (+12%) 191,9 (+39%) 189,4 (+ 38%) Новосибирская область 62 1 313 (+82%) 235 (+77%) 554,7 (+76%) 506 (+77%) Омская область 14 (-18%) 1 27 (- 23%) 27 (+80%) 64,7 (+58) 64,7 (+100%) Республика Алтай 9 (+12%) 4 123 (+151%) 123 (+162%) 135,2 (+298%) 135,2 (+301%) Республика Тыва 6 (+20%) 1 (-50%) 112 (+286%) 111 (+283%) 178,2 (+541%) 178,2 (+541%) Республика Хакасия 13 (-13%) 1 26 (+767%) 26 (+2500%) 48,6 (+5300%) 48,6 (+6447%) Томская область 25 (+9%) 3 (+50%) 91 (+42%) 75 (+17%) 97,4 (+108%) 91,7 (+96%)

Кто берет, на что берут

«Основными целями предоставления микрозаймов для бизнеса всегда были общие цели пополнения основных и оборотных средств, то есть цели, связанные с развитием и текущим функционированием бизнеса, — говорит заместитель генерального директора Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области Наталия Оськина. — Однако в период ограничительных мер для некоторых отраслей бизнеса наиболее актуальными были цели оплаты арендных, коммунальных платежей и платежей по охране недвижимого имущества».

Несмотря на то что число МФО, работающих с бизнесом, в Кемеровской области в 2020 году сократилось, регион показал один из самых высоких приростов как по числу заключенных договоров, так и по их объему. В этих показателях Кузбасс приблизился к Топ-3 сибирских регионов по объему микрофинансирования бизнеса — после Новосибирской области, Алтайского края и Иркутской области. Между тем, в Иркутской области, по данным ЦБ, сегодня работает больше государственных МФО, чем во всей остальной Сибири. В Новосибирской области ситуация другая — свыше 500 млн рублей было выдано только через МФЦ «Мой бизнес». В относительных показателях самый быстрый прирост показала Хакасия — за счет низкой базы.

Кузбасс приблизился к Топ-3 сибирских регионов по объему микрофинансирования бизнеса

«Займы от таких фондов в период ограничений для небольших компаний стали существенной поддержкой. Предприятия могли оперативно занять средства, чтобы выдать зарплату сотрудникам или перестроить свои бизнес-процессы с учетом новых реалий. При этом такие займы незначительно увеличили долговую нагрузку благодаря низким ставкам. Мы также видим, что увеличились суммы, которые бизнес занимал в государственных фондах микрофинансирования в первом полугодии. Количество займов выросло примерно в полтора раза, тогда как объемы кредитования — почти двукратно. Это значит, что займы на поддержку предпринимательской деятельности были интересны бизнесу не меньше, чем банковские кредиты по государственным программам», — отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. Он также добавил, что специальные льготные программы от таких фондов продолжают действовать и по-прежнему доступны для субъектов МСП. Для заемщиков, не попавших в список пострадавших, есть свои льготные программы кредитования.

По словам Наталии Оськиной, несмотря на то, что государственные программы поддержки бизнеса старались не распыляться, а сфокусироваться на наиболее пострадавших отраслях, отраслевая структура получателей микрозаймов до и после начала коронакризиса почти не изменилась: «Наиболее востребованы микрозаймы в сфере розничной торговли и производства, на которые приходится порядка 25% действующего портфеля нашего фонда. На производство приходится около 22%».

Еще одним нововведением 2020 года стало то, что большинство МФО для бизнеса сократили время рассмотрения заявок до одного дня, упростили процедуру подачи документов, а также увеличили срок подачи отчета о целевом использовании займов. Государственные фонды микрофинансирования, помимо кредитных каникул по закону, предоставляли бизнесу собственные программы по рефинансированию и отсрочке платежей.

На 1 июля в Сибирском федеральном округе действовали 295 микрофинансовых организаций, ориентирующихся в том числе на клиентов-юрлиц. 32 из них — государственные фонды микрофинансирования.

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