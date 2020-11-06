Хорошая новость для поклонников искусства кино: уже второй раз новосибирский Центр культуры и отдыха «Победа» принимает участие в международной акции «День европейского артхаусного кино», которая в этом году состоится 8 ноября.

European Arthouse Cinema Day — это ежегодный праздник для зрителей, увлеченных европейским кино, который проходит по всему миру в пятый раз, и уже второй год подряд — в Центре культуры и отдыха «Победа». Кинотеатры — важная часть культурного ландшафта, они объединяют людей разного возраста, происхождения, образования и социального статуса. Магия совместного просмотра и общение в комфортной безопасной обстановке особенно важны сегодня. Это помогает киноиндустрии поддерживать оптимизм, а кинематографу — оставаться искусством.

Инициатор проекта — международная ассоциация арт-кинотеатров CICAE, еще одним организатором стала европейская ассоциация кинотеатров Europa Cinemas/Eurimages. Под эгидой этих организаций кинотеатры объединят усилия, чтобы поддержать идею разнообразия европейской культуры. Так, в прошлом году участие в акции приняли более 600 кинотеатров из 37 стран мира.

Ассоциация была основана кинотеатрами Германии, Франции, Нидерландов и Швейцарии в Висбадене в 1955 году для продвижения идеи культурного многообразия в кинотеатрах и на кинофестивалях в противовес коммерческому кинематографу. Также CICAE способствует дистрибуции истинного киноискусства, нуждающегося в заботе и поддержке.

«Весь день мы будем показывать яркие фильмы европейских авторов. Темы и жанры самые разные, важно лишь одно: это десять талантливых художественных и документальных фильмов, каждый из которых найдет путь к сердцу зрителя. Здесь и семейные комедии, и премьера кинематографической биографии Рафаэля, и документальное кино о бунтаре модного мира Александре МакКуине, и поэтичная немецкая история любви «Ундина», и мистический триллер польского режиссера Малгожаты Шумовской «Приди ко мне», который наверняка придется по вкусу и поклонникам жанра, и продвинутым киноманам», — комментирует генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.

Также в программе осенняя датская драма «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга с великолепным Мадсом Миккельсеном в главной роли, историческая мелодрама с поэтически-эротическим флером «Куриоса» и криминальный боевик «Только Бог простит» маститого режиссера Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом в главной роли. Программу завершит музыкальная драма «Откуда ты родом?», завоевавшая приз ФИПРЕССИ на Берлинале.

Каждый год послами акции становятся ведущие представители европейской кинематографии, в этом честь представлять European Arthouse Cinema Day выпала немецкому режиссеру Каролине Линк, бельгийскому актеру и режиссеру Люка Бельво и патриарху европейского кино, режиссеру польского происхождения Агнешке Холланд. Каждый из них внес значительный вклад в развитие европейского и мирового кинематографа и каждый подчеркивает значимость авторского кино как вида искусства и части мирового культурного процесса.

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