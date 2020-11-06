Вы знали, что агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера» может стать верным помощником не только домашнему хозяйству, но и бизнесу?
Если не знали, то для вас отличная новость: «Новосибирскэнергосбыт» позаботился о том, чтобы юридическим лицам было удобно оплачивать электроэнергию. В бизнесе главное — это экономия. И далеко не всегда речь идет о деньгах — экономия времени и собственных усилий тоже очень важна!
Больше не нужно тратить время на заполнение платежных документов.
В «Платосфере» вы можете в любое время прямо со смартфона оплатить начисления по электроэнергии при помощи банковской карты или ApplePay. Комиссия составляет всего 1% от суммы платежа.
Производить оплату в «Платосфере» проще, чем может показаться:
- скачайте приложение в GooglePlay или в AppStore;
- зарегистрируйтесь, указав мобильный номер телефона и придумав пароль;
- зайдите в профиль и укажите email для получения электронного чека;
- добавьте номер абонента.
Насколько надежен такой способ оплаты? Спешим заверить: абсолютно надежен! Разработчиком агрегатора услуг ЖКХ «Платосфера» является АО «Новосибирскэнергосбыт», и оно гарантирует, что оплата пройдет корректно и своевременно. Кроме того, у вас в телефоне всегда под рукой будет история платежей — в любую минуту можно найти необходимую информацию.
Оплатили счета за свой бизнес — не забудьте и про домашние платежи.
В «Платосфере» можно оплатить электроэнергию, водоснабжение, отопление и прочие услуги. Стоит отметить, что для физических лиц комиссия за ЖКХ-услуги не взимается, а если стать участником программы лояльности, то можно получать кэшбэк до 8% за электроэнергию в виде энергобонусов.
Реклама. Срок проведения программы лояльности – 01.05.2020 – 31.12.2022. 18+
Агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера» разработан АО «Новосибирскэнергосбыт».
Доступно для скачивания в GooglePlay и AppStore.
новосибирскэнергосбыт.рф