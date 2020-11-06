Вы знали, что агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера» может стать верным помощником не только домашнему хозяйству, но и бизнесу?

Если не знали, то для вас отличная новость: «Новосибирскэнергосбыт» позаботился о том, чтобы юридическим лицам было удобно оплачивать электроэнергию. В бизнесе главное — это экономия. И далеко не всегда речь идет о деньгах — экономия времени и собственных усилий тоже очень важна!

Больше не нужно тратить время на заполнение платежных документов.

В «Платосфере» вы можете в любое время прямо со смартфона оплатить начисления по электроэнергии при помощи банковской карты или ApplePay. Комиссия составляет всего 1% от суммы платежа.

Производить оплату в «Платосфере» проще, чем может показаться:

скачайте приложение в GooglePlay или в AppStore;

зарегистрируйтесь, указав мобильный номер телефона и придумав пароль;

зайдите в профиль и укажите email для получения электронного чека;

добавьте номер абонента.

Насколько надежен такой способ оплаты? Спешим заверить: абсолютно надежен! Разработчиком агрегатора услуг ЖКХ «Платосфера» является АО «Новосибирскэнергосбыт», и оно гарантирует, что оплата пройдет корректно и своевременно. Кроме того, у вас в телефоне всегда под рукой будет история платежей — в любую минуту можно найти необходимую информацию.

Оплатили счета за свой бизнес — не забудьте и про домашние платежи.

В «Платосфере» можно оплатить электроэнергию, водоснабжение, отопление и прочие услуги. Стоит отметить, что для физических лиц комиссия за ЖКХ-услуги не взимается, а если стать участником программы лояльности, то можно получать кэшбэк до 8% за электроэнергию в виде энергобонусов.

Реклама. Срок проведения программы лояльности – 01.05.2020 – 31.12.2022. 18+

Агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера» разработан АО «Новосибирскэнергосбыт».

Доступно для скачивания в GooglePlay и AppStore.

новосибирскэнергосбыт.рф

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