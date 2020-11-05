В Кузбассе завершился первый международный форум «АртЦифровизация»

Двухдневный международный форум «АртЦифровизация» завершился в Кемерове, где реализуется проект Сибирского культурного кластера. Мероприятие прошло 29-30 октября при поддержке министерства культуры РФ и грантовой поддержке ООГО «Российского фонда культуры», который представлен в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Генеральный партнёр мероприятия — международная компания Nites Group – крупнейший европейский разработчик инновационных IT-решений. Информационными партнёрами выступили ведущие федеральные СМИ.

Форум в таком формате прошёл в России впервые. Общее время непрерывного эфира составило 16 часов.

Прямая трансляция форума прошла на сайте мероприятия, а также на сайте КУЛЬТУРА.РФ и в соцсетях партнеров. Вопросы спикерам участники задавали в чате Теlegram-канала форума. Все презентованные материалы спикеров по теме «Цифра в культуре и искусстве» войдут в сформированный «Атлас успешных практик», который тоже будет доступен на официальном сайте мероприятия, где также появятся видео-интервью со спикерами по различным темам.

Открыл форум Public talk c российским бизнесменом, общественным деятелем, музыкантом и меценатом, лидером рок-группы «Пилигрим» Андреем Ковалевым, который поделился своим опытом бизнеса «в цифре» и меценатстве. В пленарном заседании приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, замминистра культуры РФ Максим Ксензов, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ Лилия Гумерова, заслуженный деятель искусств РФ, директор и основатель Мультимедиа Арт Музея, Москва, академик РАХ Ольга Свиблова, основатель международной IT-компании Nites Group Миодраг Скрибич, директор департамента информационного и цифрового развития министерства культуры РФ Вадим Ваньков, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий ГК «РЭЦ» Евгения Данильченко, куратор Expocenter.Digital Фонда развития цифровой экономики Андрей Семенюта и директор проектов Центра городских компетенций АСИ Илья Токарев.

«Россия – страна великой самобытной культуры, которая является неотъемлемой частью мирового культурного пространства. Мы гордимся своей историей и уникальными традициями нашего народа. Использование цифровых технологий в сфере культуры позволяет сохранить и приумножить накопленное наследие, а значит, укрепить единство и сплочённость российской нации», – сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, обращаясь к участникам пленарного заседания.

Всего в работе форума приняли участие более 70 спикеров из России и стран Европы. В течение двух дней были продемонстрированы успешно реализованные проекты с применением технологий дополненной и виртуальной реальности в музеях и театрах мира, проекты с применением искусственного интеллекта, реализованные проекты по созданию коммуникационных площадок и платформ для учреждений культуры, приведены примеры применения «цифры» в работе архивов для сохранения национального исторического наследия, затронуты вопросы авторского права в условиях цифровизации. Уделили внимание и вопросу образования в культурной сфере в современных условиях. Так, артисты поделились своим опытом, как современные технологии проникают в классическое искусство, а представители туриндустрии обсудили «цифровой туризм» и технологии для его реализации как одну из возможностей презентации культурной идентичности России.

В работе сессии «Меценатство или инвестиции: роль бизнеса в формировании культурного наследия» приняли участие pr-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru Наталия Игнатенко, президент Bidspirit.com Алексей Киселевский, директор программ благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Фодина, соучредитель благотворительного фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова и другие. Участники сессии представили реализованные программы по поддержке проектов в сфере культуры и обсудили вопросы меценатства в условиях пандемии коронавируса. Вместе с Элиной Тихоновой они ответили на вопросы, почему необходимо формировать грамотное информационное пространство в культурной сфере нашей страны, почему «цифровые» аукционы уже давно стали реальностью и как получить поддержку проекта в благотворительном фонде или на краудфандинговой площадке.

На форуме также рассмотрели вопросы формирования и развития сектора креативных индустрий в России, примеры региональной поддержки и развития кластеров. Сегодня вклад сектора креативных индустрий в ВВП России составляет около 4,8%, хотя в ЕС этот показатель составляет 5,5% и выше. Сессия «Культурно о культуре» была посвящена вопросам формирования информационного пространства в культурной сфере страны, проблемам и возможностям.

В связи с актуальностью затронутых тем было принято решение, что форум станет ежегодной дискуссионной площадкой. В 2021 году он пройдет уже в другом российском регионе при поддержке смежных министерств и ведомств РФ.

«Форум «АртЦифровизация» несет не только информационно-просветительскую функцию, но и практическую – на его базе планируется создание платформы, которая будет способствовать внедрению цифровых технологий в культурную сферу страны через прямую поддержку и гранты. Подразумевается как создание фонда поддержки НКО и учреждений культуры в субъектах проведения каждого следующего форума, так и организация взаимодействия с крупнейшими благотворительными фондами, которые уже имеют платформы и проекты по партнерской поддержке в сфере культуры, искусства и инклюзива», — сказала председатель Кемеровского союза предпринимателей, организатора форума-фестиваля «АртЦифровизация» -2020 Кристина Фролова.

Во время международного форума «АртЦифровизация» был создан чат в Telegram-канале t.me/artforum2020, где участники и спикеры могли общаться в режиме реального времени, задавать вопросы, уточнять детали. Сейчас канал продолжает свою работу, в чате можно обмениваться мнениями, идеями и находить единомышленников. В целом же он призван создать единую коммуникационную среду в сфере цифровизации культуры и искусства, консолидировать профессиональные сообщества для обмена опытом и способствовать продвижению новых технологий в культурной и социальной сфере российских регионов.

#нацпроекткультура#российскийфондкультуры#цифра#искусство#кемеровскийсоюзпредпринимателей

12+

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.