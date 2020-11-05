Депутаты Новосибирского Законодательного собрания скорректировали бюджет

На прошедшей 5 ноября второй сессии Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) был принят ряд очень важных законов по бюджету. Депутаты также поддержали обращение к руководству Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой отменить повышение тарифов на вывоз мусора в регионе на 40%.

Вопрос о повышении тарифов на вывоз мусора внес в повестку сессии перед началом ее заседания заместитель председателя комитета ЗС НСО по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко. Напомним, на этой неделе стало известно, что департамент по тарифам Новосибирской области увеличил с 1 ноября единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 39%. Решение было принято в связи с предписанием ФАС.

«Ситуация из ряда вон выходящая, — прокомментировал журналистам в перерыве сессии председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — Это не первый случай в области, когда пытаются поднять тарифы какими-то решениями ФАС, московских судов, Так в свое время действовало СГК. Сегодня «ВИС» (ВИС принадлежит 75% компании «Экология-Новосибирск», оператора по утилизации ТКО. — «КС»). Я считаю, это вопиющий случай. Президент и правительство РФ в оперативном режиме производят социальные выплаты, ищут меры поддержки малого и большого бизнеса, а на территории области не совсем чистыми методами пытаются поднять тарифы на 40%. Думаю, это невозможно. Мы обратимся к руководителю ФАС Игорю Артемьеву, если не поможет, будем настаивать на расторжении концессии. К «ВИС» накопилось очень много претензий. Если компания не пойдет нам навстречу, у нас остается вариант лишить «Экологию-Новосибирск» лицензии и расторгнуть концессию».

Значительная часть вопросов в повестке второй сессии Законодательного собрания Новосибирской области касалась регионального бюджета. Депутаты одобрили изменения в бюджете 2020 года, связанные с перераспределением средств из-за выпадающих доходов в результате пандемии.

Третья в этом году корректировка бюджета, как доложил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, решает четыре задачи. Первая — отразить распределение второго транша федеральной дотации, предназначенной для компенсации недобора доходов областного бюджета. Вторая — показать в доходах и расходах бюджета федеральные и региональные решения, связанные с финансированием мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Третья — отразить иные федеральные решения по предоставлению трансфертной поддержки Новосибирской области. И четвертая — уточнить параметры дорожного фонда региона.

По словам министра финансов региона, в июле текущего года правительство РФ направило Новосибирской области, исходя из оценки недобора доходов в региональном бюджете, транш в 2,5 млрд рублей. Из этой суммы 660 млн рублей было направлено на субсидии для местных бюджетов.

Кроме того, за летний период федеральным правительством приняты решения об оказании дополнительной поддержки Новосибирской области в объеме более 7,8 млрд рублей. Из них почти 3 млрд рублей — социальные выплаты безработным гражданам. Почти 3 млрд рублей — ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет. 1,2 млрд рублей получено из федерального бюджета на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам и сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания. 470 млн рублей составила федеральная поддержка региону на финансирование медицинских организаций, привлеченных к мероприятиям по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Дополнительные решения федерального правительства, важные для развития Новосибирской области, связаны с финансированием сферы дорожного хозяйства — 8,4 млрд рублей. Большая часть этой суммы — 6 млрд — направлена на продолжение строительства четвертого моста через Обь, а также строительство автодороги Кочки–Павлодар и дорог, прилегающих к многофункциональной ледовой арене в Новосибирске, а также на приведение в нормативное состояние отдельных дорог Искитима и Новосибирска.

«В этом году мы уделяли огромное внимание мерам по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Не скупились — закупалось оборудование, защитные средства, новые койки, аппараты ИВЛ. С 18 сентября по настоящее время мы только коечный фонд увеличили в два раза. Опыт этого года наложил отпечаток на подготовку бюджета-2021. Мы увеличили резервный фонд на непредвиденные ситуации, думаю, что и на здравоохранение будет заложено достаточно денежных средств. Сегодня все должно быть сконцентрировано на здоровье людей, на экономике, на обеспечении лекарствами», — прокомментировал Андрей Шимкив.

«Видимо, это последняя корректировка бюджета в этом году. Общая стоимость средств, пришедших из федерального бюджета в бюджет Новосибирской области, — больше 20 млрд рублей. Из них существенная сумма направлена на социальные выплаты и доплаты в связи с ситуацией по коронавирусу. Других поступлений в этом году, скорее всего, нам ждать не приходится. Но и эта сумма достаточно существенная. Основные поправки в структуре бюджета — социального характера: на поддержку населения, на питание школьникам», — отметил заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев.

Во втором чтении на сессии был принят закон «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской области».

Как уже рассказывал «Континент Сибирь», региональный минпромторг подготовил законопроект, запрещающий розничную продажу алкогольной продукции на первых этажах или в цокольных помещениях жилых домов и имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров.

«Мы на протяжении года вместе с минпромторгом работали над этим законом, — рассказал «Континенту Сибирь» заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев. — Собирали круглые столы, где вместе с предпринимателями, надзорными органами и общественностью обсуждали эту проблему. «Пивнушки» в жилых домах давно стали большой проблемой для жителей. Теперь сессия приняла закон во втором чтении, который регламентирует, чтобы эти объекты были не менее 50 квадратных метров. Это правильно, потому что раньше на площади 15–20 «квадратов» ставили стол, стулья и назывались общепитом. И торговали алкоголем ночью. Надеемся, что этот закон снимет все вопросы, и спокойствие жителей Новосибирска будет обеспечено».

На сессии были обнародованы кадровые решения в ЗС. Как доложил первый вице-спикер ЗС НСО Андрей Панфёров, депутат Дмитрий Козловский освобожден от должности заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. На этот пост избран депутат, гендиректор ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.

Заместителями председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности избраны бизнесмен Сергей Кальченко и глава ПСК «Сибирь» Валерий Червов.

Заместителем председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению избран депутат, журналист Константин Антонов.

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