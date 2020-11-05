Новосибирский перинатальный центр готовят под COVID-госпиталь

Первый в Новосибирске перинатальный центр будет сдан досрочно для оборудования в нем COVID-госпиталя. Как сообщил 5 ноября, выступая перед депутатами Заксобрания региона, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, для этого из резервного фонда правительства региона выделено 75 млн рублей.

Строительство одного из крупнейших за Уралом перинатального центра в Новосибирске, возобновившееся летом 2019 года после почти пятилетней заморозки, подходит к концу. «Принято решение о выделении средств, они уже доведены до министерства строительства – 75 млн рублей – на ввод в эксплуатацию перинатального центра в этом году как возможного ковид-госпиталя», – сообщил Константин Хальзов, докладывая депутатам Заксобрания о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

О том, что перинатальный центр может быть зарезервирован под COVID-госпиталь на 220 коек, еще в октябре этого года говорил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По информации министра здравоохранения, до 18 сентября 2020 года в регионе было развернуто 2 586 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях – при базовом показателе 2 208 коек. «За период до 5 ноября мы увеличили практически в два раза количество перепрофилированных коек для организации медицинской помощи «ковидным» пациентам – до 5 546 единиц коечного фонда», – отметил Константин Хальзов.

Также министр отчитался, что было закуплено 412 аппаратов искусственной вентиляции легких, 473 концентратора кислорода плюс их приобретут еще 300 единиц. С 19 сентября 75 такси доставляют медиков к пациентам с коронавирусной инфекцией. 740 602 теста на COVID-19 было проведено для жителей области, из них 12 тысяч – за последние сутки. В полном разгаре прививочная кампания – 1,2 миллиона жителей региона привиты от гриппа. 42 дозы вакцины от COVID-19 получили врачи. Всего контракт заключен на 2 421 дозу вакцины. 15 миллионов рублей направлено на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и пациентов.

Отдельно Константин Хальзов остановился на важнейшем вопросе осеннего периода развития инфекции COVID-19 – наличию лекарственных препаратов в аптечных сетях. По оценке министра, на ситуацию с нехваткой препаратов повлиял ажиотаж среди населения и панические настроения жителей. Он напомнил, что министерство здравоохранения региона сегодня не контролирует оборот аптечных сетей. Тем не менее, по словам Константина Хальзова, после сложившейся ситуации было проведено несколько совещаний с участием Минздрава региона и Росздравнадзора, чтобы обеспечить аптеки лекарствами. «Ситуация выравнивается, – сказал министр. – Антивирусных препаратов достаточное количество, антибактериальные завозятся. Очень жестко сегодня налажен контроль по выдаче лекарств – только при наличии рецепта. Это обязательно, ведь такой бесконтрольный закуп лекарств отрицательно влияет на здоровье пациентов и так негативно отражается на аптечном рынке».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.